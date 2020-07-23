OEM 制造商 PC Windows 10 版本升级名单大全

IT之家7月23日消息 IT之家网友整理了各大OEM 制造商 PC 的Windows 10 版本升级名单。

请注意，很多OEM制造商中未能及时更新其支持页面来确定Windows 10的较新版本是否与某些品牌和型号兼容。其中一些OEM在Windows 10 版本1803之后暂未更新名单。因此，最好的建议是，如果它可以运行版本1803，则它可能能够运行更新的功能更新。





笔者最终建议是在升级之前创建系统映像备份。如果新系统出现问题，则可以回滚系统。

-摘要

不幸的现实是，即使您可能能够运行Windows 10版本，也不能保证您能够运行最新版本或之后的版本。如果您一直尝试进行升级而没有成功，则可能需要检查OEM制造商网站上的计算机型号，以了解其是否与特定版本的Windows 10兼容。

-详情

在升级到Windows 10功能更新之前，请为当前版本的Windows 10创建备份或重新安装媒体。

众所周知，进入Windows 10时代后，Windows as a Service，Windows及服务提供了持续的功能更新，但这个更新有个大前提，就是需要兼容的固件（BIOS、EC、TPM等）或硬件驱动程序更新来支持最新的Windows 10功能更新版本，即微软在Windows生命周期说明书中提到的：“注意：并非更新中的所有功能都能在所有设备上工作。如果设备硬件不兼容、缺少当前驱动程序、缺少足够存储空间或不在原始设备制造商 (OEM) 的支持期限内，则设备可能无法接收更新。”每个OEM也会测试Windows 10功能更新版本，发布与之兼容的固件或驱动程序，并且更新其支持页面，以下是直接链接到OEM制造商支持页面的列表，您可以在其中检查您的计算机的品牌和型号，以了解其是否与您想要升级的Windows 10功能更新版本兼容。如果不支持，请谨慎升级系统，请坚持使用当前版本，通过电话或支持论坛联系OEM制造商以获取有关支持的信息。

如果没有计划支持特定的功能更新（Windows 10发行版），则您可以做如下选择：

- 1.坚持使用Windows 10的当前版本

- 2.备份，然后尝试全新安装新版本Windows 10。尽管OEM制造商不支持，但许多用户报告说有时可以进行全新安装。

- 3.考虑降级为升级前运行的原始版本： Windows 7或Windows 8.1 Update。Windows 7和Windows 8.1 Update分别将继续受支持，直到2020年1月(ESU 2023年1月)和2023年1月。其他选项包括迁移到Linux等替代平台或购买预装Windows 10的新计算机。

Windows 10 May 2020 Update（2004）升级名单：

-东芝

-松下

-惠普（HP） /康柏

-戴尔

-联想

-三星

Windows 10 November 2019 Update（1909和更早版本）升级名单：

- 东芝（1909；1903；1809）

- 松下（1909；1903；1809）

-惠普（HP） /康柏

-戴尔

- 联想（1909；1903；1809）

- 富士通（1909；1903；1809）

-华硕

-技嘉

-微星

-华擎

-Gateway

Windows 10 April 2018 Update（1803和更早版本）升级名单：

- 东芝（1803；1709；1703）

- 松下（1803；1709；1703）

- Packard Bell（1709；1703）

-华硕

-富士通

-惠普（HP） /康柏

-戴尔

- 联想（1803；1709；1703）

- 宏碁（1803；1709；1703）

-技嘉

-微星

-华擎

-Gateway

Windows 10 Anniversary Update (1607和更早版本)升级名单：

- 东芝（1607；1507）

- 松下（1607；1511）

-惠普（HP） /康柏

-戴尔

- 联想（1607；1511；1507）

-Packard Bell

-华硕

- 富士通（1607；1507）

-技嘉

-微星

-华擎

-Gateway

如果您发现计算机与特定版本的Windows 10不兼容，但Windows Update一直尝试安装更新，则可以使用以下工具将其阻止：

问：是否有选项或替代方法阻止可能引起问题的版本功能更新或硬件驱动程序更新？

答：是的，Microsoft已经发布了KB更新（KB3073930），该更新将允许用户阻止或隐藏Windows 10版本功能更新或驱动程序更新。单击“隐藏更新”，然后选择需要阻止的Windows 10版本功能更新，然后单击“隐藏”。 您可以从以下链接下载它：https://support.microsoft.com/zh-cn/kb/3073930

请参阅以下说明：如何以及为何需要阻止Windows 10功能更新？https://www.groovypost.com/howto/block-windows-10-feature-update-why/

如果您升级到Windows 10的新版本，请记住，从升级之日起您有10天的回滚时间。如果您发现计算机不能很好地使用此更新，则可以选择此选项。对于发现Windows 10的新版本在10天后仍无法工作但没有回滚选项的用户，则需要执行手动降级。

