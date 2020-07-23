三星 Galaxy Note 20 详细规格曝光：塑料背板设计，Exynos 990 加持

IT之家 7 月 23 日消息 Winfuture 消息， 近日三星 Galaxy Note 20 的配置信息已被曝光。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note 20 采用 6.7 英寸 FHD+ 60 Hz 平面屏幕，分辨率为 2400x1080；拥有金属边框 + 塑料背板；搭载 Exynos 990 并辅以 8GB+256GB 存储方案且不支持可扩展存储。

相机方面，三星 Galaxy Note 20 采用 1200 万像素后置三摄，由 1200 万像素主摄（f/1.8）+1200 万像素超广角（f/2.2）+6400 万像素长焦（支持 3 倍光学变焦 + 30 倍的数码变焦 + 8K 的视频录制，f/2.0）组成，前置摄像头为 1000 万像素，支持双像素自动对焦并拥有 f/2.2 光圈。

此外三星 Galaxy Note 20 采用双 SIM 卡配置，拥有 4300mAh 电池，可在 30 分钟内快充至 50%，支持反向无线充电、无线 Dex、IP68 级防尘防水。

与 Note 20 Ultra 一样，Note 20 还具有 Microsoft 的 Project Cloud 优化和 OneNote 同步功能。