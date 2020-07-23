短视频也能协作，来画视频 V5.0 升级上线

IT之家7月23日消息 日前，国内短视频在线创作平台——来画视频产品进行更新升级，Web 端编辑器 V5.0 上线，支持短视频在线协同创作。



此次升级通过模块化操作、拖拽与编辑，可将图文、视频、音乐、动图、手势等素材结合，快速制作短视频。利用来画功能丰富的编辑器、多样的视频模板以及数千个原创动画角色，可以极大地降低用户制作短视频的门槛。

更新日志：

编辑器界面优化 操作便捷-来画视频 Web 端编辑器界面进行了优化，素材菜单栏被放置在左侧，文字、背景、动画效果等属性设置分列在右侧，操作更友好。

视频协同创作 实现高效产出-来画平台新增了团队协作功能。用户可定向邀请或添加团队成员、批量共享素材资源、共同编辑同一视频草稿。同时可以设置团队成员角色，如设计师、成员、管理者等，以及其对应的草稿审核权限，方便更好地进行团队管理。

正版可商用素材库 免除版权后顾之忧-来画与视觉中国、摄图网、方正字库、松巴音乐、声洲文化等版权方展开合作，引入正版可商用素材，保证用户有多样化素材选择的同时，为个人、企业规避版权风险。正版授权的字体支持试用，用户在预览视频效果之后，满意再付费。

企业品牌视觉资产管理-来画视频工作台新增视觉资产管理中心，可上传品牌 Logo、VI 色调等视觉内容标准文件，实现视频内容的规范管理与生产。

PPT 一键导入转视频-此前，来画视频就支持用户将 PPT 文件一键导入转成视频草稿，进行编辑后可变成演示短视频。在本次 V5.0 更新版本中，工作台新增了 PPT 素材库，方便用户导入与管理演示文件。

除了以上这些，来画视频平台还支持AI绘图、AI配音、镜头动效设置、文字云工具、路径动画等。

来画视频新版本发布，官网还展开了相关的回馈活动。可点击下方链接进入来画Web端，也可在应用商店搜索来画视频下载体验。

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