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realme 真我 V5 手机官宣：高亮银，磨砂悬浮大 Logo 设计

2020/7/23 10:10:43来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月23日消息 今天上午 realme 副总裁、全球营销总裁 @徐起 Chase 微博官宣 realme 真我 V5 新机的外观设计，高亮银潮流科技感十足，还支持哑光 AG 效果，采用磨砂悬浮大 LOGO 设计，给予视觉上的冲击力。

realme 真我 V5 手机采用了未来感十足的高亮液态金属银色。

值得一提的是，银色几乎成为了今年的流行色。华为、三星、荣耀等多家厂商都推出了银色外观设计。

另外，作为科技潮牌，realme 真我V5手机还采用了大LOGO设计，将既是品牌又是态度的“realme”放大，形成磨砂悬浮效果，以独特的字体炫色示人，表达大胆、自信，满足年轻用户张扬的个性需求，搭配银色，呈现出朝气蓬勃、潮酷年轻的银翼少年感。

IT之家整理爆料信息，realme 真我 V5 手机采用单打孔曲面屏，官方介绍这款手机将 “完美解决 5G 高刷痛点”，另外续航时间较长。

7 月份，realme 宣布了 125W 智慧闪充技术，3 分钟闪回 33% 电量，号称 “开启 5G 超级闪充新时代”。

值得一提的是，7月型号为 RMX2111/RMX2112 的机型获得工信部入网许可证，该机采用单打孔屏、矩阵四摄，支持 NR NSA/NR SA 5G 网络等，应该就是这款新机。

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关键词：realme V5realme

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