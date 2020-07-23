特斯拉上海超级工厂 Model Y 厂房建设进展：大量设备已安装到位

据国外媒体报道，正如此前所预期的一样，电动汽车厂商特斯拉在二季度的财报中，再次披露了上海超级工厂的建设进展，此次披露的，主要是 Model Y 生产厂房的建设状况。

特斯拉二季度的财报是在当地时间周三发布的，这一季度特斯拉营收 60.36 亿美元，高于上一财季的 59.85 亿美元，但不及去年同期的 63.5 亿美元。

在此前三个财季的财报中，特斯拉通过图片，披露了上海超级工厂、弗里蒙特工厂的状况，在二季度财报中，特斯拉也再次披露了上海超级工厂的建设进展。

特斯拉在二季度的财报中，公布了 6 张图片，其中 4 张与上海超级工厂有关，另外两张是柏林超级工厂目前的建设进展和工厂建成后的效果图。

财报中所公布的 4 张有关上海超级工厂的图片中，第一张是整个厂区的概览，今年开工建设的 8 栋建筑中，7 栋的外部施工已基本完成，仅有少量的机械在进行外墙的施工，余下 1 动的钢结构也已经封顶。

特斯拉上海超级工厂今年大规模的建设，主要是建设用于生产跨界运动型多用途汽车 Model Y 的生产厂房，这一厂房靠近去年投产的 Model 3 生产厂房，在 5 月份就已完成了钢结构的施工。从财报中新公布的图片来看，Model Y 生产厂房已经成型，但屋顶的装饰还未全部完成，外墙也还有少部分区域在进行施工。

在进行厂房外部施工的同时，特斯拉上海超级工厂 Model Y 的厂房内，也在进行内部的施工，财报中的另外 3 张图片，呈现的就是工厂内部的状况。

从图片来看，Model Y 的厂房内，大量的设备已经安装到位，正在安装的一台大型设备，可能就是此前提到的冲压设备，生产线上也已安装了大量的机器人，机械臂上的薄膜尚未拆封。