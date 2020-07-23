特斯拉指控竞争对手 Rivian 挖走员工和窃取商业机密

北京时间 23 日消息，特斯拉周三向竞争对手里维安汽车公司（Rivian Automotive）发起诉讼，指控该公司挖走其员工并窃取商业秘密。

特斯拉声称，其四名前员工在跳槽到这家竞争对手时携带了高度敏感的专有信息，并表示怀疑还有至少两名同案犯。

特斯拉自称是里维安 “获取信息的头号目标”，并说该公司已雇佣了 178 名特斯拉前员工，其中约 70 人是直接从特斯拉挖走的。

里维安否认了特斯拉的指控。该公司表示，其守则要求所有新员工确认 “他们没有也不会将前雇主的知识产权引入里维安的系统。”

里维安 2009 年由麻省理工学院毕业生斯卡林奇（R.J. Scaringe）创办，自那以来获得了亚马逊、 T. Rowe Price、贝莱德和福特汽车等的注资，现在有 2400 名员工。该公司最近否认了有关计划将总部和业务迁往特斯拉的后院硅谷的报道。

里维安已经筹集了近 60 亿美元资金，计划在 2021 年年中开始生产其首款电动皮卡 R1T 和 SUV 车型 R1S，并承诺超过这些车辆的续航里程将超过 400 英里，售价将在 7 万美元左右。

该公司还获得了为亚马逊生产 10 万辆全电动货车的合同，一旦里维安自己的消费型车辆开始生产，这款货车也将投入生产。