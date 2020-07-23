SA：就业格局发生变化，数以百万计的雇员希望永远在家办公

Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，大量员工的在家办公将减少数十亿的通勤路程，并使基于办公室的工作环境减少 22%。该分析基于后疫情时代就业环境中四个雇员群体的出现：

· 逃离城市人群占 24%：他们热爱在家办公（WFH），其中一半的人想要永远在家工作。

· 家庭照顾人群占 30%，他们并不太喜欢在家办公。

· 通勤不便人群占 37%，他们为在零售、健康和建筑行业中收入较低者，因此他们不太可能以后也在家工作。

· 远程办公人群一直处于在家工作的状态，他们所占比例为 9%。

免费报告《疫情过后：扩大持续在家办公行为的影响》基于 3 月，4 月和 5 月在美国，德国和英国 9000 名受访者进行的在线问卷调查。

在基础的预测情景中，该报告预测，相对于疫情前的水平，从长期来看，在家办公的人数最多可以增加 300%。每年数十亿的通勤路程的减少将对运输和其它部门产生重大影响。

许多雇主正在审视他们的在家办公政策，但研究表明，很大比例的员工，尤其是以前在办公室工作的员工，很乐意继续在家中长期工作。在家办公确实为某些员工带来了孤立和沟通困难的问题，但和在家办公带来的好处相比也就不那么重要了。

Strategy Analytics 副总裁，首席分析师兼该报告作者 David Mercer 表示：“员工已经发声，现在的决定权在雇主身上。在疫情期间，不用通勤是人们热衷于在家办公的最主要因素； 如果雇主允许，许多人会很高兴继续下去。”

该报告指出了一些需要进一步探讨的其它主题，包括：

· 员工希望或需要定期在办公室进行社交互动的程度怎样？

· 哪些产品和服务将有助于减轻在家办公的主要担忧 -- 孤立；哪些商业模式将提供最大的回报？

· 在家办公的增加将在多大程度上加速出行行为的变化？例如减少或增加私人车辆拥有量以及减少公共交通工具的使用？

该研究的详细发现将在 8 月 12 日北京时间午夜 12 点的网络研讨会上介绍。