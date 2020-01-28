内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

百度启动春节后在家办公机制，暂定正月十七返岗上班

2020/1/28 12:44:17来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月28日消息 根据财联社的报道，百度今日向员工发布通知称，春节假期延长至2月2日（农历初九），2月3日-7日（农历正月十四）启动在家办公机制，暂定2月10日（正月十七）返岗上班。

昨天，鉴于目前武汉乃至全国出现的新型冠状病毒病例呈现上升趋势，腾讯公司于昨日晚间向员工发布通知，正式启动春节后在家办公机制。除此之外，阿里巴巴2月3日-7日在家办公，暂定2月10日恢复正常办公；字节跳动1月31日开始远程办公，2月10日至13日返回工作地。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：百度在家办公

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    