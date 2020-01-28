百度启动春节后在家办公机制，暂定正月十七返岗上班

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IT之家1月28日消息 根据财联社的报道，百度今日向员工发布通知称，春节假期延长至2月2日（农历初九），2月3日-7日（农历正月十四）启动在家办公机制，暂定2月10日（正月十七）返岗上班。
昨天，鉴于目前武汉乃至全国出现的新型冠状病毒病例呈现上升趋势，腾讯公司于昨日晚间向员工发布通知，正式启动春节后在家办公机制。除此之外，阿里巴巴2月3日-7日在家办公，暂定2月10日恢复正常办公；字节跳动1月31日开始远程办公，2月10日至13日返回工作地。
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