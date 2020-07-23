VR 头显 Oculus Quest 2 渲染图曝光

IT之家7月23日消息 爆料者 @h0x0d 今日放出了一张 Oculus Quest 2 头显的渲染图。图中 OculusQuest2 采用了黑白双色调的设计，拥有 Oculus Rift 同款表带，配备４个摄像头，电池隐藏在两侧，不具备物理滑块。

彭博社今年 5 月曾报道，Oculus 部门正在开发其 Quest 独立头显的全新版本，且存在多种型号。据其援引知情人士发言，新版本的 VR 头显将更小、更轻，拥有 4 个摄像头，支持 Oculus Link，具有更高的刷新率，可提供更逼真的内容。

IT之家了解到，Facebook 于 2014 年以 20 亿美元收购了 Oculus，押注 VR。但受制于有限的 VR 资源，VR 设备并没有如扎克伯格预测的那样爆火。由于目前新冠的影响，VR 设备使用率有所上升。

据官网数据，Oculus Quests 在过去的一年里售出了 50 多万台。Oculus 之后从其中删除了 Go 独立单元，因此 Quest 得以更低的价格来提供更完整的套餐。

彭博社称，由于新冠的爆发，该 Oculus Quests2 于年内发布的可能极小，因此该设备或将于 2021 年面市。