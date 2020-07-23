国家网信办：集中整治商业网站平台和 “自媒体”违法违规行为

IT之家 7 月 23 日消息 据网信办官网消息，针对社会反映强烈的商业网站平台和 “自媒体”扰乱网络传播秩序突出问题，国家网信办决定自 2020 年 7 月 24 日起在全国范围内开展集中整治。整治期间，将依法依规严厉查处一批问题严重的网站平台、封禁一批反映强烈的违规账号。

国家网信办负责人在今天召开的集中整治商业网站平台和 “自媒体”突出问题、进一步规范网络传播秩序专项部署会上表示，各网站平台决不能有侥幸心理和 “过关”思维，要切实履行主体责任，深入开展自查清理，规范自身行为、管好平台账号，切实维护好网络传播秩序。各地网信部门将按照统一部署，会同有关部门加强督导检查，对自查不深入、自纠不彻底的网站平台，依法依规处置，整肃行业乱象，回应社会关切，营造清朗网络空间。

据国家网信办介绍，此次集中整治将重点聚焦六大任务：一是集中整治商业网站平台、手机浏览器、“自媒体”违规采编发布互联网新闻信息、转载非合规稿源问题；二是规范移动应用商店境内新闻类 APP 审核管理；三是建立健全社交平台社区规则，加强社交平台运营管理；四是规范商业网站平台热点榜单运营管理；五是加强网络名人参与论坛、讲坛、讲座、年会、报告会、研讨会等网络活动管理，规范相关活动网上直播；六是优化改进移动新闻客户端和公众账号正能量传播。通过对六个方面的集中整治，重点解决一些商业网站平台和 “自媒体”片面追逐商业利益，为吸引 “眼球”炒作热点话题、违规采编发布互联网新闻信息、散播虚假信息、搞 “标题党”等网络传播乱象，促进网络传播秩序有明显好转。

IT之家了解到，国家网信办负责人表示，此次集中整治将坚持三个原则：一是点面结合。按照 “全网一把尺”的标准，在聚焦重点对象的同时，对各类网站平台进行逐一排查；在集中解决重点问题的同时，将企业自查、网上巡查、实地检查、举报受理中发现的各类问题都纳入整治范围。二是标本兼治。网信部门将在开展集中整治的基础上，以治标促进治本，以治本巩固治标，着眼于打基础、利长远，梳理工作中存在的短板和不足，系统研究治本之策，推动形成长效机制。三是管用一体。在整治突出问题的同时，将进一步发挥各类网络主体积极作用，大力弘扬主旋律、广泛传播正能量，为经济社会发展营造良好网上舆论氛围。