Epic 喜加二：《下一个英雄》和《塔科马》

IT之家 7 月 23 日消息 Epic 游戏商城本周免费游戏已可领取，有两款：《下一个英雄》（Next Up Hero）和《塔科马》（Tacoma），免费领取时间截止至 7 月 30 日 23 点。

《Next Up Hero》，一款 Rogue-like 街机风格动作游戏，游戏玩法很简单，选择英雄在每一个战局中一站到底，击败最后的 Boss 即可。但是与其他地牢游戏不同的是，本作并没有回血功能或者加血功能！没血了就是没血了，打怪不回血，打死怪物不掉血，地图没有补给品，过关不加血，杀死 boss 开宝箱不回血，就是这样任性的设定，来考验玩家的控血和走位能力。

《Tacoma》是一款休闲冒险游戏，在一个 “塔科马”的宇宙空间站，因为一场意外事故，空间站人员被紧急撤离，玩家扮演的女主角被单位派遣到空间站对此次事故的资料和智能 AI“奥丁”进行回收，当玩家来到了空无一人的空间站后，故事随即展开。

IT之家了解到，Epic 商城下周免费游戏有三款：《20XX》——一款类似洛克人的动作游戏，《Barony - 骑士纹章》——一款独树一帜第一人称 roguelike 游戏，带有多人合作要素。《Superbrothers: Sword & Sworcery EP - 超级兄弟：剑与巫术》——一款具有里程碑意义的动作冒险游戏，由 Superbrothers 和 CAPY 的电子游戏大师制作，游戏原声带由 Jim Guthrie 谱写。