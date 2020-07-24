天问一号前往火星，外媒：拉开中国星际探索序幕

7 月 24 日消息，据外媒报道，中国首次火星探测任务 “天问一号”探测器周四在文昌航天发射场成功发射升空，引发国内外热评。许多外国分析师认为，这是中国迄今为止最雄心勃勃的太空任务之一，拉开了中国星际探索的序幕。

“天问一号”是本周第二次发射火星探测器，此前阿联酋的轨道器于周一搭载日本运载火箭发射升空，美国则计划下周在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射其有史以来最先进的火星探测器毅力号（Persistence）。如果一切进展顺利，“天文一号”将需要七个月时间到达火星，并在火星上寻找地下水以及可能存在的古代生命证据。

这不是中国首次尝试执行火星任务。2011 年，与俄罗斯联合进行的火星发射任务中，中国轨道器在从哈萨克斯坦发射后未能脱离地球轨道，最终在大气层中烧毁，从而失去了联系。而这一次，中国选择独立发射。中国火星探测计划进展神速，并且选择同时发射轨道器和火星车，而不是分几次进行。

近几十年来，中国太空计划进展迅速。杨利伟在 2003 年成为首位进入太空的中国宇航员，“嫦娥四号”去年成为第一个在月球背面着陆的地球航天器。征服火星将使中国进入太空精英俱乐部。华盛顿传统基金会 (Heritage Foundation)的中国航空航天项目专家 Dean Cheng 说：“这将为中国赢得巨大声望。”

这是中国首次独立访问另一颗行星，旨在争取在太空领域的全球领先地位，并展示其技术实力和雄心。毕竟，在火星上着陆探测器是出了名的困难。自 1976 年以来，只有美国成功地将探测器降落在火星表面，并且成功着陆八次。NASA 的洞察号和好奇号探测器至今仍在执行任务，另外六个探测器也在轨道上探索火星。

美国太空基金会（Space Foundation）首席执行官托马斯 · 泽利博 (Thomas Zelibor)表示：“在我们的历史上，我们从未见过同时执行三次独特的火星任务，因为每次任务都可称为科学和工程奇迹。”

英国 Ral Space 自主系统负责人莱恩 · 伊尔沙德博士（Rain Irshad）说：“看到中国正在做的事情，令人禁不住感到兴奋。他们的航天机构 1993 年才成立，但不到 30 年后，他们就向火星同时发射了轨道器、着陆器以及火星车。他们为嫦娥登月任务安排了训练计划，他们以令人印象深刻的方式一次又一次地实现了既定目标。”

虽然中国正在加入美国、俄罗斯和欧洲的行列，建立起基于卫星的全球导航系统，但专家们说，中国并没有试图在太空探索方面超越美国的领先地位。相反，传统基金会认为，中国正在与日本和印度进行 “缓慢的竞赛”，以确立自己作为亚洲太空强国的地位。

可以肯定的是，NASA 在 50 多年前就开始了火星探测。位于华盛顿的太空政策研究机构——安全世界基金会 (Secure World Foundation)的项目规划主任布莱恩 · 维登 (Brian Weeden)说，中国 “在很大程度上是在验证美国在过去几十年里做的很多事情”。