我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射成功！

IT之家7月23日消息 2020年7月23日12时41分，我国在海南文昌航天发射场用长征五号遥四运载火箭，将我国首颗火星探测器 “天问一号”成功发射升空，任务取得圆满成功。此次是我国完全自主实施的火星探测任务，标志着我国行星探测的大幕正式拉开。

天问一号探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后，到达火星附近，通过“刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。

IT之家了解到，我国首颗火星探测器“天问一号”，由三个部分组成“轨道器、着陆器、巡视器”，将一次性完成“绕、落、巡”三大任务，预计明年2月份抵达火星。火星车承载火星表面巡视探测等重要使命，为中国打开火星之门，使我们真正进入深空、走近火星，揭开她神秘的面纱。

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“天问一号”

源于

天问一号是中国行星探测任务名称，该名称源于屈原长诗《天问》，表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着，体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承，寓意探求科学真理征途漫漫，追求科技创新永无止境。

目标

通过一次发射，实现火星环绕、着陆、巡视探测目标，开展对火星全球性和综合性的探测，并对表面重点地区进行精细巡视勘察。

内容

照相——看看火星什么样

测物质——火星表面有什么物质，这些物质的构成成分是什么（元素）

测环境——环绕器和火星车装配了电的、磁的、高能的、中性的仪器

看内部——火星浅层地质结构情况，地底分层结构如何，有没有水冰的存在

看气象——如沙尘暴，温度变化等

看未来——未来可期，未解之谜

天问一号探测器▼

天问一号着陆器▼

天问一号火星车▼