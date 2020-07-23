内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>天文航天

我国首次火星探测任务 “天问一号”探测器发射成功！

2020/7/23 13:31:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家7月23日消息 2020年7月23日12时41分，我国在海南文昌航天发射场用长征五号遥四运载火箭，将我国首颗火星探测器 “天问一号”成功发射升空，任务取得圆满成功。此次是我国完全自主实施的火星探测任务，标志着我国行星探测的大幕正式拉开。

天问一号探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后，到达火星附近，通过“刹车”完成火星捕获，进入环火轨道，并择机开展着陆、巡视等任务，进行火星科学探测。

IT之家了解到，我国首颗火星探测器“天问一号”，由三个部分组成“轨道器、着陆器、巡视器”，将一次性完成“绕、落、巡”三大任务，预计明年2月份抵达火星。火星车承载火星表面巡视探测等重要使命，为中国打开火星之门，使我们真正进入深空、走近火星，揭开她神秘的面纱。

扩展阅读：

中国首辆火星车正式发布！

“天问一号”

源于

天问一号是中国行星探测任务名称，该名称源于屈原长诗《天问》，表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着，体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承，寓意探求科学真理征途漫漫，追求科技创新永无止境。

目标

通过一次发射，实现火星环绕、着陆、巡视探测目标，开展对火星全球性和综合性的探测，并对表面重点地区进行精细巡视勘察。

内容

照相——看看火星什么样

测物质——火星表面有什么物质，这些物质的构成成分是什么（元素）

测环境——环绕器和火星车装配了电的、磁的、高能的、中性的仪器

看内部——火星浅层地质结构情况，地底分层结构如何，有没有水冰的存在

看气象——如沙尘暴，温度变化等

看未来——未来可期，未解之谜

天问一号探测器▼

天问一号着陆器▼

天问一号火星车▼

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：火星探测器天问一号

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    