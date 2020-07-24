英特尔 7nm 芯片产品或推迟至 2022 年上市，落后于 AMD 同类产品

据国外媒体报道，英特尔宣布，其即将推出的 7nm 制程遇到了一些问题，这将导致其 7nm 芯片的上市时间有所推迟。

在今年第二季度的财报电话会议上，英特尔透露，由于 7nm 制程工艺中存在 “缺陷”，其 7nm 芯片将推迟 6 个月上市。

好消息是，该公司有信心解决这一缺陷问题。该公司的 7nm 芯片原本计划于 2021 年底上市，这一延迟意味着最早将于 2022 年上市。

相比之下，AMD 基于 7nm 架构的 Ryzen 4000 芯片已经上市数月时间了，远远领先于英特尔。

外媒称，英特尔 7nm 芯片上市时间的延迟，为竞争对手 AMD 在未来几年内在 PC 处理器市场中占据主导地位打开了一扇门。

但英特尔首席执行官表示，该公司已经从 10nm 的开发过程中学到了很多教训。因此，该公司有应急计划，以保持竞争力，从而弥补 7nm 的延迟。

虽然英特尔 7nm 芯片的上市时间有所推迟，但该公司的 10nm 芯片却有一些好消息。该公司表示，今年将加速向 10nm 产品过渡，并将增加基于 10nm 制程工艺的英特尔核心处理器的产品组合，其中包括 Tiger Lake 芯片以及首款基于 10nm 的服务器 CPU Ice Lake。

今年 6 月份，苹果宣布，计划在新 Mac 电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、基于 ARM 架构的 Mac 芯片，旨在在较低功耗的情况下提供更好的性能。

苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）表示，该公司计划在今年年底前推出首款搭载其自研芯片的电脑，预计在两年的时间里完成过渡。

自 2005 年起，苹果就与英特尔合作开发 Mac 处理器。苹果此举可能证实，它将与英特尔分道扬镳。