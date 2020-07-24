美国宣布将打造量子互联网，与现有互联网并行！

7 月 24 日消息，据国外媒体报道，当地时间周四美国公布了一项计划，将致力于打造量子互联网。

美国官员和科学家表示将打造与现有互联网并行的第二互联网，使用量子力学定律安全共享信息并连接新一代计算机和传感器。

量子技术试图利用原子、光子和电子的独特特性来构建更强大的计算机和其他信息处理工具。量子互联网依赖于光子表现出的量子纠缠状态，可以让光子在没有物理连接的情况下远距离共享信息。

芝加哥大学普利兹克分子工程学院教授、美国阿贡国家实验室资深科学家大卫 · 奥沙洛姆 (David Awschalom)称量子互联网项目是美国量子研究计划的支柱。

据悉，美国能源部及其 17 个国家实验室将成为该项目的骨干。

目前还不清楚将如何资助这项工作，美国能源部并没有公布该项目的资金数额。负责科学事务的能源部副部长保罗 · 达巴 (Paul Dabbar)表示，政府每年在量子信息技术方面投入约 5 亿至 7 亿美元，其中一部分资金将用于量子互联网建设。

▲费米实验室

费米国家加速器实验室 (Fermilab)量子科学负责人潘纳约提斯 · 斯宾佐里斯 (Panagiotis Spentzouris)在采访中说，要实施计划，需要更多资源和更清晰的项目结构。

但这份 38 页的文件只是列出研究重点和目标，但没有详细的任务划分。研究人员说，量子互联网的最初用户可能包括国家安全机构、金融机构和希望更安全发送数据的医疗保健公司。

斯宾佐里斯表示，最终消费者也可能会利用量子互联网。他说，消费者在进行消费和发送信息时，有可能在常规互联网和量子互联网之间无缝转换，而不一定知道自己正在切换平台。

伊利诺伊州州长 J·B· 普利兹克 (J.B. Pritzker)和芝加哥市长洛里 · 莱特福特 (Lori Lightfoot)都在声明中表示，期望打造量子互联网会对芝加哥市科技界产生溢出效应，从而带来潜在经济回报。

在芝加哥地区，阿贡国家实验室已经建立了一个 83 公里长的量子网络，不久还将连接到附近的费米实验室，建成一个长达 128 公里的测试平台。

在纽约，石溪大学和布鲁克海文国家实验室已经建立了另一个 128 公里长的量子网络。

斯宾佐里斯说，量子互联网计划是利用光纤电缆、装有量子通信硬件的卫星和无人机，在全国范围内逐步连通本地网络。但研究人员说，能够放大量子网络信号的量子中继器仍有待开发。