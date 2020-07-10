工信部：2020 年建成国家工业互联网大数据中心

IT之家 7 月 10 日消息 今天，工信部发布了关于印发《工业互联网专项工作组 2020 年工作计划》的通知。通知指出由工业和信息化部（信发司）牵头，在 2020 年 12 月建成国家工业互联网大数据中心，引导各地建设一批工业互联网大数据分中心。

IT之家了解到，国家工业互联网大数据中心是基于工业互联网体系建立的数据搜集、汇聚、存储、处理、展示、交易平台，整合汇聚工业互联网标识、网络、平台、安全和其他相关数据资源，构建完善的工业互联网大数据获取、共享和使用机制，有效提升我国工业互联网大数据资源的管理、服务和安全水平，充分挖掘工业互联网大数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快推进工业互联网创新发展，助力制造业转型升级，显著提升数据驱动的政府治理能力和数据赋能实体经济的能力。

按照 “1+N”的总体要求，在北京建设工业互联网大数据国家中心，主要包括 1 个基础数据资源管理和云计算平台，4 个应用服务平台（政府监管支撑、企业赋能和技术创新服务、安全威胁监测预警、大数据交易），同时在全国选择 N 个工业企业集聚、两化融合基础好的省（市、区）和行业建设工业互联网大数据省级分中心和行业分中心，国家中心 - 分中心两级体系构成完整的国家工业互联网大数据中心。