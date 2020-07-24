李国庆：东城法院两次驳回俞渝 “人身保护令”申请

7 月 24 日下午消息，李国庆今日下午在微博表示，东城法院先后两次驳回了俞渝按照《反家庭暴力法》提出的 “人身保护令”申请。

他提到，俞渝申请的事项包括：1. 禁止被申请人殴打、威胁、辱骂申请人；2. 禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人；3. 禁止被申请人进入和接近申请人住所。

此外，李国庆称，“在双方就感情是否破裂问题上已经形成并充分表达共识之后，预计法院方面作出离婚判决也不应该有任何障碍了。”

以下为李国庆微博全文：

东城法院先是 7 月 3 日驳回了俞渝按照《反家庭暴力法》提出的 “人身保护令”申请。俞渝对此提出复议。东城法院刚刚又驳回了她的复议。

作为申请人的俞渝申请的事项是：1. 禁止被申请人殴打、威胁、辱骂申请人；2. 禁止被申请人骚扰、跟踪、接触申请人；3. 禁止被申请人进入和接近申请人住所。

被申请人是我，申请人的住所目前是共同登记在双方名下的房产。

感谢俞渝用自己的方法最强有力地帮助我向法院证明了 “夫妻感情破裂”，感谢你的雪中送炭！

解铃还须系铃人，俞渝亲自成功地把自己极具杀伤力的 “蘑菇战术”顿时化于无形。

在双方就感情是否破裂问题上已经形成并充分表达共识之后，预计法院方面作出离婚判决也不应该有任何障碍了。

顺便问一句，你打算怎么说公章和其他的那些事儿呢？这么长时间再不出声，大家就会认定你都默认了，别死扛着啦，容易憋出毛病。