当当网回应李国庆：裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利

7 月 19 日消息，早些时候，已被警方释放的李国庆对外发文，称当当网现在所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人（其中部分包括正在哺乳期中的妈妈），且时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶。当当网回应凤凰网科技表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

今日傍晚，李国庆对外发文《收拾心情再出发，让当当重现辉煌》，文中指责俞渝 “欲鱼与熊掌兼得，夺权敛财，对其他股东既不以合理价格套现，又拒绝分红，甚至试图以超低价买断曾为当当的今天奋力打拼、付出青春年华、无怨无悔的小股东们，实现对公司的一手遮天”。

李国庆称，俞渝在法庭上，她一方面想尽办法拖延离婚，竟然想出 “蘑菇战术”，另一方面同时策划一系列官司并扬言 “让李国庆最后连律师费都付不起”。

他还表示，现在当当所谓利润增长业绩的背后是靠大幅裁员 1300 人（其中部分包括正在哺乳期中的妈妈），还时不时以婚丧嫁产等考勤为由缓发少发或不发奖金导致员工人心惶惶，士气低落，毫无积极性可言。是只在舒适圈固守传统图书业务而不开拓创新带来的长期持续发展的危机。

当当网回应凤凰网科技表示，裁员 1300 人不属实，保留起诉的权利，对于李国庆的言论不予置评。

此前，李国庆于 4 月底及 7 月初先后两次闯入当当，拿走当当公章及部分重要文件，当当网报警处理。7 月 8 日，朝阳警方对外通报，李国庆因涉及强力开锁、限制他人人身自由等，被依法行政拘留。

今日傍晚，早晚读书方面向凤凰网科技证实，李国庆已被警方释放。李国庆在文中对外表示，自己近几日做了深刻的反思，对此前的行为表示遗憾，之后会继续坚持在法律框架下维护股东权益。