北京影院复工探访：网络实名预约，扫码检票，交叉隔座

7 月 24 日，北京影院复工首日，包括首都电影院西单店、保利国际影城天安门店、万达影城石景山万达广场店等在内的多家影院均开门营业。截至发稿，灯塔专业版数据显示，今日全国票房超 1000 万元，共出票超 40 万张，其中北京影院总出票 1.3 万张。

新浪科技实地探访了位于西单大悦城的首都电影院西单店。抵达影院的第一件事就是扫码测温，在影院入口和大堂随处可见关于登记观影、检测体温、佩戴口罩的提示。

根据《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》的要求，首都电影院西单店售票全部采取网络实名预约，观众抵达影院后可自行在机器上取票，并扫码检票进场，最大限度地减少接触。

上午 10 点 30 分，首都电影院西单店迎来了复工后的第一批观众，放映影片为《第一次的离别》，全票售罄。观众王先生是北京电影院复工后的首位购票观众。他表示，自己很想看电影，但没想到居然能买到第一张票，知道消息的时候还很惊讶。而他也获得了首都电影院为首位观众准备的福利——北京 7 家首都电影院门店的全年免费观影资格。

新浪科技注意到，影厅内实行交叉隔座和对号入座机制，保证观众间隔 1 米以上。首都电影院副总经理于超在接受新浪科技采访时表示，目前影院每天至少进行两次公共区域的喷雾消毒，放映结束后影厅也会充分擦拭消毒，消毒流程也决定了两场电影放映时间间隔的延长。“原来可能是 10-15 分钟，那么现在至少是 30 分钟，有些大一点的影厅可能要留一个小时的时间。”于超介绍，首都电影院西单店有 14 个影厅，正常营业时场次在 80 场左右，现在实际排场则在 30 场左右。

至于影片，除《第一次的离别》《多力特的奇幻冒险》《喋血战士》《璀璨薪火》四部新片外，还有《误杀》《疯狂动物城》《捉妖记》等复映影片。于超认为，无论来到影院的观众是热衷于新片抢先看、经典影片复映还是单纯地想感受影院氛围，影院都应该尽可能地覆盖到观众的需求。他透露，后续也会考虑增长首都电影院自有渠道发放问卷调查，了解观众想看的内容，让观众做出自己的选择。

尽管首场全票售罄，但影厅的观众人数似乎并未达到 30%，于超称，截至上午 10 点，影院的上座率是 23%。“我们觉得一些观众可能真的是为了在影院复工当日买票留个纪念，他们在乎的是这是第一天恢复营业，而不是放映了什么影片。”

首都电影院西单店的工作人员告诉新浪科技，看到观众来观影感到特别亲切，也特别激动。“停业 180 天，感觉好些年没见过了，从 1 月 24 日到现在，我们每天都精心打扫、消毒，以及进行设备和设施的处理，就是为了等待今天，希望保护好观众的个人安全，保证他们的观影效果。”

于超也感慨，这半年来其实一直在做复工的相关准备，一个月可能只休息一两天。他这样形容所做的工作——“无论什么时候走进影厅，座椅都是一尘不染的。”

值得一提的是，首都电影院西单店为今日观影的观众提供了特别版票根——在一张印有 “首都电影院 · 我一直都在”字样的首都电影院建筑背景卡纸上嵌入票根，再盖上日期戳和 “全力以复，为爱电影的你”纪念戳。还有观众在 “大幕重启”的背景板前拍照留念，一位观众称，自己很喜欢看电影，期盼影院重启顺利。

灯塔专业版数据显示，截至发稿，北京珠海耳东传奇影城、北京万达影城通州万达广场店、北京首都电影院西单店成为票房位列北京影院前三位。不过，在于超看来，现在票价、票房收入有多高并不是最重要的。“我们真的是希望有更多的观众能够回来。”他说道。

《中国电影发行放映协会电影放映场所恢复开放疫情防控指南》还规定，电影放映场所原则上不售卖零食和饮料，影厅内原则上禁止饮食，首都电影院西单店的卖品档口并未恢复。有观众询问是否有饮料售卖，影院工作人员也只能带着歉意摇头。但他们为所有观众准备了一份小小的礼物，在出口处，每位观众可以领取一份封装在纸袋内的爆米花，尽管不能拥有 “爆米花 + 饮料”的观影标配套餐，却可以把爆米花的香气带回家。