别克首款纯电动 SUV 微蓝 7 上市：售价 18 万元起

7 月 24 日消息，汽通用汽车别克品牌宣布，别克微蓝 7 纯电动 SUV 正式上市，共推出 2 款车型，补贴后售价分别为 17.98 万元和 19.98 万元。

作为别克首款纯电动 SUV，别克微蓝 7 基于通用汽车新能源车型平台打造，采用全新 SUV 和新能源设计语言，搭载通用汽车全球领先的电气化技术，NEDC 续航里程可达 500 公里，配备最新迭代的互联技术与智能驾驶辅助功能，并结合上汽通用汽车 “智造”体系及服务保障。

别克微蓝 7 将启用全新的线上直销零售方案，消费者可使用别克 iBuick APP 直接线上选车、线下体验、在线支付，再到透明提车、安心维保，全程可畅享互联时代优质、便捷、自主灵活的一站式汽车服务新体验。

作为首款纯电动 SUV，别克微蓝 7 采用全新开发的别克 eMotion 智能电驱科技，汇聚集成化电驱单元、模块化高性能三元锂离子动力电池。选用 LG 化学的高能比长寿命电芯，288 个电芯组成的电池组采用轻量化集成设计，容量为 55.6kWh，实现长达 500 公里的 NEDC 续航里程。集成电驱单元也为整车带来最大功率 130kW、最大扭矩为 360Nm 的性能表现，同时实现百公里 13.1kWh 电耗。

据介绍，微蓝 7 的电池组采用通用汽车独有的电芯级智能温度管理系统，在每两片电芯间布置一块散热片，散热片直接与整包水冷结构相连，实现对每一片电芯的温度进行控制。同时水冷系统的进出水管采用双流道蛇行设计，确保能充分冷却电池模组。先进的电芯级智能温度管理系统还具备电池的主动冷却与加热功能，实现出色的温度均一性和优秀的低温放电性能，保证了电池组在 - 25~55℃的宽泛环境温度下工作性能稳定，并且延长了电池寿命，降低衰减。