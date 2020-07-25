美国联邦航空局警告：波音 737 发动机可能在起飞后关闭

IT之家 7 月 25 日消息 据 Slashgear 报道，美国联邦航空局警告航空公司，波音的 737 发动机有故障的风险，可能在起飞后使喷气机失去动力。

美国联邦航空管理局表示，最近有四份关于 737 系列喷气机阀门卡住的报告，如果不加以检查，可能会导致灾难性的后果。

紧急适航指令（AD）要求波音 737-300，-400，-500，-600，-700，-700C，-800，-900 和 - 900ER 系列飞机的所有所有者和操作人员检查发动机引气第五级止回阀。如果出现故障，则必须更换它。

FAA 解释说：“这个紧急适航指令是由最近的四份报告引起的，由于发动机放气第 5 级止回阀被卡住打开而导致单引擎停机”。飞机存放期间，发动机引气单向阀第五级内部零件的腐蚀可能导致阀门粘在打开位置。如果该阀以起飞功率正常打开，则在飞行过程中可能会卡在打开位置，而在下降后功率降低时可能无法关闭，从而导致无法恢复的压缩机失速和无法重启发动机。”（根据 FAA 的定义，任何连续连续 7 天或以上无法飞行的飞机都被视为处于 “存放”状态。）

虽然报告的四个案例涉及单个发动机关闭并且证明无法重新启动，但令人担忧的是，这两个 737 发动机上的气门均可能受到影响。美国联邦航空局警告说，如果是这种情况，它可能会在空中停电。

FAA 指出：“两个发动机上的这些气门的腐蚀都可能导致双引擎功率损失而无法重新启动。” “如果不解决这种情况，可能会导致压缩机失速和双引擎功率损失而无法重新启动，这可能会导致飞机被迫降落。”

IT之家了解到，波音到 2020 年第二季度只有 20 架飞机被交付给客户，而上一季度为 50 架。