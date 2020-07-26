工信微报：欢迎报考工信部七所直属高校，北航、北理工、哈工大、西工大 ...

IT之家7月26日消息 截至目前，全国已有29省区市公布高考分数线，各地考生陆续进入报志愿阶段。工信部官方表示，欢迎报考工信部七所直属高校。

IT之家获悉，工信部七所直属高校分别是北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、西北工业大学、哈尔滨工程大学、南京航空航天大学、南京理工大学。

北京航空航天大学

北京航空航天大学（简称“北航”）成立于1952年，是新中国第一所航空航天高等学府。学校所在地北京，分为学院路校区、沙河校区，占地3000多亩。北航是全国第一批16所重点高校之一，是国家“211工程”、“985 工程”、“2011计划”重点建设高校。2017年成为国家“双一流” 建设A类高校，2018年成为国家首批授权自主审核学位的高校。

北航坚持立德树人根本任务，突出人才培养中心地位，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。打造一流本科教育，实施大类招生、通识教育、书院育人。以学生为本，扩大专业自主选择权，实行导师制、完全学分制。

北航按照“顶尖工科、一流理科、精品文科、优势医工”的学科建设方针，着力打造一流学科体系。有工、理、管、文、法、经、哲、教育、医和艺术10个学科门类。有8个一级学科国家重点学科。在教育部最新全国高校学科评估中，北航获得14个A类学科，其中航空宇航科学与技术、仪器科学与技术、材料科学与工程、软件工程为A+学科。

北航现有专任教师近2400人，其中两院院士26人、长江学者奖励计划入选者77人、国家杰出青年科学基金获得者 59 人，海外高层次人才计划入选者110余人。

北航坚持科研创新立功，强化有组织的科研，以国家重大战略需求为先导，面向国际学术前沿开展科学研究，科研成果不断涌现，人均科研经费位居全国高校第一，近15年获得15项国家级科技奖励一等奖。

北京理工大学

北京理工大学（（简称“北理工”）1940年诞生于延安，是中国共产党创办的第一所理工科大学，首批进入国家“211工程”和“985工程”，首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列。

学校工程、材料科学、化学、物理、数学、计算机科学、社会科学先后进入ESI国际学科排名前1%，其中工程、材料科学进入前1‰。现有教职工3400余名，汇聚了26名两院院士、47名“长江学者奖励计划”教授、40名“国家杰出青年科学基金”获得者，各类国家级创新团队38个。

近年来，学校全面实施大类招生、大类培养和大类管理人才培养改革，启动SPACE+X（寰宇+）计划，推行“书院制”育人模式，构建“价值塑造、知识养成、实践能力”三位一体的高水平人才培养体系，努力培养“胸怀壮志、明德精工、创新包容、时代担当”的领军领导人才。在建校80年以来的30余万毕业生中，有李鹏、曾庆红、叶选平等党和国家领导人，以及120余位省部级以上党政领导和将军；有国家最高科学技术奖获得者王小谟、我国第一艘核潜艇总设计师彭士禄等50余位院士和一大批声名卓著的专家学者。

学校科技创新能力显著提升，科技成果丰硕，在一大批国家重大需求的科技领域代表了国家水平，在深空探测、新能源汽车、人工智能、虚拟现实、新材料、现代通信等方面具有明显优势。在北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、“神舟八号”与“天宫一号”交会对接等过程中，学校研发的多项技术均有优异表现。近四年，获得国家科技奖励26项，其中牵头获得国家科技奖励16项，牵头获得国家科技一等奖2项，获奖数量位居全国高校前列。近年来，学校科研经费始终位居全国高校前十。学校与6大洲，74个国家和地区的346所高校签订校级合作协议，形成了国际交流与合作的全球性网络，学校的知名度和影响力不断提升。

面向未来，学校将持续打造高水平人才培养体系，扎根中国大地建设世界一流大学，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚强支撑！

哈尔滨工业大学

哈尔滨工业大学（简称“哈工大”）隶属于工业和信息化部，以理工为主，理工管文经法艺等多学科协调发展，拥有哈尔滨、威海、深圳三个校区。学校始建于1920年，1951年被确定为全国学习国外高等教育办学模式的两所样板大学之一，1954年进入国家首批重点建设的6所高校行列，曾被誉为“工程师的摇篮”。学校于1996年进入国家“211工程”首批重点建设高校，1999年被确定为国家首批“985工程”重点建设的9所大学之一，2000年与同根同源的哈尔滨建筑大学合并组建新的哈工大，2017年入选“双一流”建设A类高校名单。

学校充分发挥学科交叉、融合的优势，形成了较为完善的学科体系，涵盖了理学、工学、管理学、文学、经济学、法学、艺术学等多个学科门类。学校现有9个国家重点学科一级学科，6个国家重点学科二级学科。在教育部第三轮学科评估中，学校有10个一级学科排名位居全国前五位，其中力学学科排名全国第一。在全国第四轮学科评估中，哈工大共有17个学科位列A类，学科优秀率（A类学科占授权学科的比例）位列全国第六位，A类学科数量位列全国第八位，工科A类数量位列全国第二位。

学校建成了一支高素质师资队伍，为学校创建中国特色世界一流大学奠定了良好的人才基础。学校有两院院士39人，入选国家级教学名师9人，“长江学者”特聘教授52人、青年学者19人，国家杰出青年科学基金获得者53人，国家自然基金委优秀青年基金获得者49人。

学校坚持立足航天、服务国防、面向国民经济主战场的办学定位，参与了探月工程等14个国家重大科技专项，科研经费总额和国家科技三大奖数量位居全国高校前列，刘永坦院士荣获2018年度国家最高科学技术奖，连续6年有7个项目入选中国高校十大科技进展。

西北工业大学

西北工业大学（简称“西工大”）坐落于陕西西安，是一所以发展航空、航天、航海（三航）等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学，是国家“一流大学”建设高校（A类），隶属于工业和信息化部。首批进入“211工程”、“985工程”，一直是国家重点建设的高校。

学校办学资源富集，学科特色鲜明，科研能力强，科技贡献大。以三航学科群为引领，3M（材料、机电、力学）学科群、3C（计算机、通信、控制）学科群、理科学科群和人文社科学科群协调发展的学科体系，其中材料科学、工程学、化学、计算机科学、物理学等5个学科群进入ESI国际学科排名前1%。充分发挥“三航”特色优势，聚焦国家战略需求和世界科技前沿，为我国国防科技事业发展和国民经济建设作出了重大贡献，重点参与了大飞机、载人航天与探月等10个重大专项的论证及科研攻关，是“为中国首次载人航天飞行作出贡献单位”的两所高校之一。在国庆60周年阅兵、建军90周年阅兵和国庆70周年阅兵中,学校自主研制生产的无人机，接受了党和人民的检阅。

办学80余年，学校为国防科技事业发展和国民经济建设输送了20万多名校友，在人才培养领域形成了独有的“西工大现象”。

哈尔滨工程大学

哈尔滨工程大学（简称“哈工程”）前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院，1994年，更名为哈尔滨工程大学。学校是首批“211工程”建设高校，国家“985工程”优势学科创新平台项目建设高校，首批国家“双一流”建设高校。学校现隶属于国家工业和信息化部，是我国船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用（简称“三海一核”）领域重要的人才培养和科学研究基地。

学校在全国第四轮学科评估中，船舶与海洋工程获得最高等级A+评价、控制科学与工程获A-级评价，核科学与技术、动力工程及工程热物理、计算机科学与技术、信息与通信工程、管理科学与工程均进入全国排名前20%。材料科学、化学进入ESI全球前1%行列。学校现有25个招生专业（类），拥有11个国家级一流本科专业建设点，5个省级一流本科专业建设点。

校本科毕业生拥有良好的发展前景。本科生一次就业率保持在95%以上，连续十余年居黑龙江省高校首位。超50%的本科生升学，其中近40%的学生进入985高校或科研院所深造。就业学生近50%进入国内及世界500强企业，用人单位对聘用毕业生整体满意度保持在 99%以上。学校被评为“全国高校毕业生就业50强”单位。

南京航空航天大学

南京航空航天大学（简称“南航”）是一所以工为主、理工结合、多学科协调发展，具有航空航天民航特色的研究型大学。学校2017年进入国家“双一流”建设序列，是“985工程优势学科创新平台”重点建设高校，全国毕业生就业五十强高校，是工业和信息化部与中国民航局、教育部、江苏省共建高校。

学校办学资源富集，科研能力强。学校科技经费逐年增长，2019年达到18.78亿元，教育部科技司2018年数据显示，学校人均科研经费64.75万元，位居全国高校第12位；学校现建有国家级科研基地6个，位居同类高校前列，省部级科研平台实现工科学院全覆盖现建有国家级科研基地6个，居同类高校前列，省部级科研平台实现工科学院全覆盖。近五年来，获国家科学技术奖7项，省部级一等奖36项。2019年国家级一流本科专业建设点申报中，学校申报的15个专业全部入选，获批率100%。

建校六十余年来，坚持为国育才，培养了C919大型客机总师吴光辉、直10直19总师吴希明、载人航天工程空间应用系统总师赵光恒、AG600水陆两栖飞机总师黄领才、北斗三号卫星总师陈忠贵、嫦娥四号和火星探测器总师孙泽洲等航空航天领域项目总师，是名副其实的总师摇篮。近几年，学校依托优势学科，面向国家战略需求，主动布局新兴专业，增设了机器人工程、人工智能等新专业。同时，大力改革教学模式，实施航空航天类大类招生、大类培养，面向前沿尖端领域，以“长空创新班”新模式培养拔尖创新人才。

南京理工大学

南京理工大学（简称“南理工”）是隶属于工业和信息化部的全国重点大学，坐落于古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府——中国人民解放军军事工程学院分建而成。2017年学校入选“双一流”建设高校，“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科。2018年，王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖。

学校学科门类齐全，办学特色鲜明。形成了兵器与装备、电子与信息、化工与材料三大优势学科群，工程学、化学、材料科学、计算机科学4个学科进入ESI国际学科领域全球排名前1%，其中工程学进入前1‰。现有国家重点学科9个，国家级一流本科专业14个，国家级特色专业9个，教育部卓越工程师培养计划试点专业13个。

学校坚持以师为本，师资力量雄厚。现有专任教师2000余人，教授、副教授1200余人。拥有20名两院院士，4名外国院士，19名“长江学者”，8人获“国家杰出青年科学基金”，5人获“国防科技卓越青年人才基金”，3人被评为“国家级教学名师”，5人获“全国创新争先奖”。

学校坚持立德树人，育人成果丰硕。办学60多年来，累计为国家培养输送了23万余名各类高级专门人才，其中13人当选两院院士。“十二五”以来，获得国家级教学成果奖8项。学校创新创业教育工作成效显著，是全国同时获得“国家双创示范基地”等五项国家级创新创业荣誉的六所高校之一。

学校坚持创新引领，科技优势突出。“十二五”以来，获得省部级及以上科技奖励262项，其中国家级科技奖励19项。2019年10月，由学校担任总师单位研制的武器装备亮相新中国成立70周年阅兵式，接受了党和全国人民的检阅。