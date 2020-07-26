马云和阿里被印度法院传唤！因 UC 前员工索赔约 190 万元

据国外媒体报道，因阿里巴巴旗下 UC Web 一名前印度雇员称自己被公司错误解雇，印度一家法院传唤阿里巴巴及其创始人马云处理此案。

落款日期为 7 月 20 日的法庭文件显示，阿里巴巴旗下 UCWeb 前雇员普什潘德拉 · 辛格 · 帕玛 (Pushpandra Singh Parmar)称自己被公司错误解雇。而印度首都新德里卫星城古鲁格拉姆一家地方法院民事法官索尼娅 · 谢克德 (Sonia Sheokand)已向阿里巴巴、马云等十几位人士或公司发出传票，要求他们在 7 月 29 日出庭或通过律师出庭。

帕玛曾在古鲁格拉姆的 UCWeb 办公室担任副主任直至 2017 年 10 月。他要求得到 26.8 万美元 (约合 190 万元人民币)的赔偿。帕玛律师拒绝置评，称此案仍在审理中。

这起诉讼是阿里巴巴在印度遇到的最新障碍，此前印度将 UC 浏览器等阿里巴巴旗下应用下架，随后 UCWeb 开始在印度裁员。

分析公司 Sensor Tower 的数据显示，此前 UC 浏览器在印度的下载量至少为 6.89 亿次，而 UC News 的下载量为 7980 万次。

文件显示，法官还要求公司其高管在 30 天内做出书面回应。

UC 印度在一份声明中表示，该公司 “坚定不移地履行有关印度市场和当地员工福利的承诺，其政策符合当地法律。”“我们无法就正在进行的诉讼置评。”

阿里巴巴代表没有回应置评请求。