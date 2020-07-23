福布斯 2020 中国慈善榜：许家印第五次登顶，马云第五

IT之家 7 月 23 日消息 福布斯今日发布了 2020 中国慈善榜，今年共有 100 位企业家上榜，恒大集团董事长许家印、碧桂园董事局主席杨国强及其家族、融创中国董事长孙宏斌分别以 30.1 亿、15.2 亿及 13.9 亿元的现金捐赠总额名列前三甲，珠江投资的朱孟依排名第四，阿里巴巴创始人马云排名第五。

据悉，恒大集团董事局主席许家印，以 30.1 亿元的总捐赠额，继续蝉联 2020 中国慈善榜首善。加上 2012、2013、2018、2019 年，这已经是许家印第五次荣登慈善榜榜首。

从捐赠方向来看，教育和扶贫为今年慈善捐赠的两大主要方向，合计占比超六成。教育领域以 35.5% 的占比名列第一，成为企业家进行公益慈善的首选领域。绝大多数的企业家非常乐于给自己的母校捐赠现金或设立专项教育基金。

IT之家了解到，从上榜企业的行业集中度来看，房地产、多元化和互联网名列前三。从上榜企业分布的城市来看，深圳、北京、广州成为捐赠企业最多的前三大慈善地区，集中了四成以上的企业；而从捐赠数额上看，则是深圳、北京和广州这三座城市占据了前三大捐赠金额，分别占捐赠总额 29.2%、15.4% 和 12.3%，合计超过捐赠总额五成。