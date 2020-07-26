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中国移动 10086 客服系统部分已采用华为鲲鹏计算容器云平台

2020/7/26 15:36:39 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 7 月 26 日消息 据华为官方表示，10086 是全球最大的客服系统，由中国移动集团下属子公司中移在线服务有限公司（中移在线）提供技术支持与服务负责承建。在这个庞大的客服系统中部分架构其中一部分是基于 “容器 + K8S + 鲲鹏”云原生技术栈。

中移在线容器云平台承载了中国移动全网 10086 一体化客服系统，包括语音客服、互联网客服、智能客服及视频直播客服等核心系统，涉及业务系统模块 350 余个、应用 1800 余个、服务 7500 余个，在 1 年内实现了全球最大客服系统的云原生化。

相比于传统本地应用，云原生会带来一系列优点。比如可以通过微服务模式降低系统故障率，提升软件运维效率。更好地享受云计算带来的分布式部署、弹性计算特点，实现持续交付与容器化等。

通过自研扩展实现了容器云平台异地双活部署架构，依托于云原生快速的弹性伸缩和资源调度优势，具备支撑各类突发业务场景、快速调度资源的能力，应用运维效率提升 35% 以上，确保了 10086 客服系统 “99.995%”的高可靠性。实现了对客服业务实时监控和调度的数字化运营能力，使热线客服、互联网客服、外呼营销等具备按需使用设备资源的能力，提升了系统灵活性，降低了资源消耗。

为实现高性能、多样性计算的目标，中移在线与华为合作，基于鲲鹏计算平台打造容器云平台解决方案，为 10086 客服体系的云原生化提供多样性算力基础。鲲鹏算力的加持使得中移在线容器云平台可随时快速扩容计算集群实例数，并调整 Nginx 负载策略，获得更好的灾备切换能力。这样的计算能力，来自基于鲲鹏处理器的 TaiShan 服务器——高性能、绿色计算的算力特点，从而帮助客户实现在容器云等虚拟化场景下，同等配置虚拟密度较业界平均水平提高 20%。

IT之家获悉，目前，这一平台已经进入商用阶段，鲲鹏计算平台的兼容性和可用性得到了验证。基于鲲鹏计算平台，中移在线容器云平台升级了从底层基础架构、OS、容器云到业务应用层的端到端的算力基础能力以及软件生态适配能力。

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关键词：中国移动华为鲲鹏

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