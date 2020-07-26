发布在即，诺基亚 7.3/6.3 获认证

IT之家 7 月 26 日消息 HMD Global 最近似乎遇到了一些难题，旗下的一些手机的上市之路并不平顺。此前有消息称，诺基亚 6.3、诺基亚 7.3 和诺基亚 9.3 PureView 有可能被推迟到 2021 年第一季度，但现在关于前两者的新信息已经浮出水面。

根据 NokiaPowerUser 的最新报道，诺基亚 6.3 和诺基亚 7.3 目前已经通过了认证。准确的说，诺基亚 6.3、诺基亚 7.3 和诺基亚 2.4 的 TA-1277 版本已经在加拿大一家认证网站上被发现，这意味着这些手机离上市越来越近。

诺基亚 2.4、诺基亚 6.3 和诺基亚 7.3 也曾在俄罗斯的认证网站上出现过。不过，这次加入它们的还有诺基亚 8.3 5G，诺基亚 8.3 5G 在几个月前就已经发布，但目前还没有上市。不过，该机已经在欧盟和英国开启了预售。

IT之家了解到，诺基亚 2.4 将搭载八核联发科 Helio P22 处理器，代号为 Wolverine，而诺基亚 7.3 5G 计划将 5G 手机带到更低的价格点。诺基亚 6.3 是一款中端机，可能会搭载骁龙 670/675 处理器，并可能采用蔡司品牌的后置四摄像头。