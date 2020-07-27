海军蓝配色 iPhone 12 Max/Apple Watch 概念渲染图曝光

IT之家 7 月 27 日消息 据 wccftech 报道，此前有消息人士爆料称未来至少有一款 iPhone 12 将采用全新配色 “海军蓝（Navy Blue）”，近日 North's Globe Concepts 根据现有信息打造了一张 iPhone 12 Max/Apple Watch 海军蓝配色的概念渲染图。

图片中的iPhone 12 Max 的设计与苹果现有的 iPad Pro 相似，此前也有消息称 iPhone 12 系列将采用与 iPad Pro 类似的更平整边缘设计等。同时图中的 iPhone 12 Max 的后摄模组设计也与多份报告所提到的内容一致。图片中还包括一款海军蓝配色的 44 毫米 Apple Watch Series 6。

IT之家此前报道，有爆料称海军蓝配色可能会取代 iPhone 11 Pro 系列的午夜绿，成为 iPhone 12 的主推色。同时多份报告均预计苹果今年将发布四款 iPhone 12 ，包括价格较低的 5.4 英寸 iPhone 12，6.1 英寸 iPhone 12 Plus，6.1 英寸 iPhone 12 Pro 和 6.8 英寸 iPhone 12 Pro Max。