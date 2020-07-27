最难留学季：无法返校被迫工作，天价网课只是个例？

截至 7 月 26 日，根据世界卫生组织官网及公开报道统计的数据，全球新冠肺炎累计确诊患者已经突破 1600 万例，全球的单日新增突破 30 万例。

全球新冠肺炎疫情依然在蔓延，但在美国或者是已经度过高峰期的欧洲，都在逐步重启生活和经济，争取恢复社会秩序。

中国在局部地区还有小范围的疫情传播，但总体而言已经控制住了疫情，生活逐步恢复正常。但有一群人却因为新冠肺炎疫情在全球的蔓延，前途未卜，甚至为此感到迷茫。

此前抢购价格不菲的机票回国，目前仍处于国内的中国留学生，一度因为 “花费 14 万元上网课”成为焦点。花费天价在国内留学，留学生群体究竟何去何从？事实又究竟如何？

留学生眼中的网课：14 万或是个例，国外网课相对划算

“14 万元上网课，如果真的有，那也只是个例。不然就是自媒体骗流量和点击。”何杨说，14 万上网课和留学生联系起来，足够吸引眼球。

何杨在美国留学，在他 4 月选择回国的时候，美国刚迎来第一波疫情高峰期。即使机票花费不菲，但好在不需要经过太多中转，他的父母也竭力让他回到国内。如今迟迟无法回去，最终选择先待在国内工作。

经过隔离期之后，何杨曾经担心学业的事情。他即将毕业拿到学位，不过在遇到新冠肺炎疫情之后，一切都变得不确定。

不过最终他还是决定以不变应万变，先不回到美国，与学校和导师保持沟通，同时在国内先找工作。最终，他在家人的帮助下，找到了一份相对和自己所学专业、兴趣比较契合的工作。

虽然他已经不需要上网课，但是作为留学生，他看到不少关于留学生 “花 14 万上网课”的新闻后，还是觉得很不解，“我觉得是骗点击。因为就我了解，这些都是个案，在美国，其实上网课更划算。”他说，因为很多工作的美国人想继续读书，也是上网课。

“只不过，如果网课期间，学校真的要求缴纳全额学费，即使是在国内上课，也必须缴纳。”何杨说。

在 6 月初花费超过三万，经过两次中转，在机场等待接近 20 小时才回到国内后，李晓经过 14 天的集中隔离，逐步恢复了正常的生活状态。

回国前，她在 5 月顺利从预科学校毕业，拿到了目标大学的录取确认。而之所以决定如此费尽周折回国，是因为父母担心，“虽然欧洲还处于疫情高峰，但我自己在国外其实觉得还好，少出门做好防护就好了。”她说。

回到国内后，她在指定入境城市进行了集中隔离。在 6 月下旬，她回到了家里。

出国读书前，李晓曾经工作了三年多时间，出于职业转型的考虑选择中断工作，出国读书。已经适应工作节奏的李晓，恢复正常生活状态后，她还是坐不住了，“既然暂时没法回去读书，也闲了两个多月了，现在只想找份工作。”李晓在个人社交媒体如是说。

但目前想要找到一份工作并不容易，特别是李晓这样的状态——等到疫情稳定，就得回去重新开始学业。这也就意味着李晓并不能长期在国内工作，这是雇主比较忌讳的一面。“我可能没法如实告诉我的准雇主，我在国外攻读硕士学位。”李晓说，这不妨碍她好好完成工作。

工作之余，李晓还有可能要面对网课。即使没有办法回到学校，还是要按照正常的学期安排来进行上课，类似于李晓这样的只能选择网课。“网课不是不好，只是缺少留学的体验感，我去留学一方面也是为了看看外面的世界。”她说，网课毫无体验感，因此觉得不划算。

即使只是网课，李晓的学费和其他费用是要全额缴纳。“不过，说实话那些报道的 14 万元上网课有点夸张，如果是在语言班倒也不是不可能，我所在学校的语言班，一个月花费就差不多 1 万。”李晓说。

李晓觉得自己是幸运的，一是因为自己暂时不需要上网课；二就是自己选择出国的时间非常恰当，因为新冠肺炎疫情许多国家没有得到有效的控制，如果她去年没有选择出国读书，“那估计我父母都不会再让我出去了。”

类似于李晓和何杨这样的留学生还有很多，在回到国内之后，暂时不能按时返回学校继续学业，还要忍受各种报道带来的困扰。不少人选择了找工作，等着回去继续学业的时机，不少人则选择在上网课的同时，尽量丰富自己的业余生活。

在回国的留学生中，都有一些共同点——承担不菲的费用，路途曲折。

教育部统计数据显示，2018 年外出留学的中国留学生数量达到 66.2 万人，遍布世界 100 多个国家和地区。其中，中国留学生最青睐的五大留学目的地分别是美国、英国、加拿大、澳大利亚和日本。而美国恰巧是全球新冠肺炎疫情最严重的国家，英国的累计确诊病例数也即将突破 30 万。

一家航空公司的职员告诉新浪科技，国内的四大航空公司均执行撤侨的包机，从包括美国、英国、澳大利亚、法国、加拿大等国家撤回不少侨民，这其中也包括有意愿回国的中国留学生，虽然票价不菲，但几乎每一趟航班都是满员。

“曾经有留学生接到航空公司的售票电话，就直接用信用卡买票了，事后怀疑被骗了，还让我查询了解过。”该职员告诉新浪科技，这主要是因为包机的售票方式区别于传统的购票，不在航司的系统内。这也被一些不法分子利用，以帮助购买回国机票为由进行诈骗，“不少留学生都被骗了。”他说。

没有登上包机而又希望赶着回国的留学生，只能找各种渠道购票，不仅要花费更多的钱，还要面对转机等待，路途曲折而风险提高的可能性。

等待中的留学机构：教育是刚需，疫情只是插曲

新冠肺炎疫情的影响很大，每一个个体都很难完全从这些影响中抽离出来，甚至也不知道何时才能回归正常。

回国的留学生们，曾经迷茫，也都有各自的担心；即使是留在了当地没有回国的留学生，牵动的更是国内的亲戚朋友的心。但即使如此，也有很多人选择要迈出留学这一步。

从大学刚毕业的赵子涵没有在实习中得到转正的机会，当然，她也已经不再需要这个机会。“我计划去留学，但不是在今年。”她说，本来有点犹豫，但如今则是下定了决心。

此前，她在一家在线教育机构实习。突如其来的新冠肺炎疫情，导致大中小学都没有按照正常计划开展本学期的课程，所以很多学生都只能在线上上课。这段时间她非常忙碌，“几乎等同于正式员工，加班，开会，做项目我都参与了。”这一切，只是因为线上教育的需求迅猛增长，她不得不被当做一名正式员工来使用。

虽然最终不能转正，但她同样对这段经历感到难忘，她不仅仅感受到了工作的节奏，了解到了自己的短板，也下定决定要继续深造，出国留学。

不过因为国外的疫情仍然没有被控制，她将留学计划推迟到了明年。“我英英语也不是特别好，刚好可以好好准备一段时间，争取上个好的学校。”她说。

李雪晴也决定去留学，但她的情况稍显特别——已经结婚的她，在经历过数段工作经历之后，才决定去留学，并成功劝说自己的丈夫参与其中。

“是的，我的丈夫和我一起去留学。”她告诉新浪科技，不过劝说成功她这是迈出了第一步，后续他们还要一起面对语言考试，完成学校的申请，才能实现 “共同留学”的目标。

她选择留学，一方面是想要学习一些新的东西，另外一方面则是对现状感到不满意。即使曾经在不少大型互联网公司都工作过，但是她对于工作的激情在日渐减少，以至于很难找到自己感兴趣的事情，所以选择一种新的活法，放松自己，提升自己。

“明年（2021 年）会是比较好的申请时间，一是因为疫情可能会被控制住，二就是学校在稳定后，可能会提供比今年更多的名额。”一家小型留学服务工作室的创始人刘建告诉新浪科技，2020 年申请的学生很少，比往年少了很多。但是预计 2021 年会有增长。

“但即使如此，我们没有涨价的计划，服务费和之前持平。”他接着说，对于留学服务机构来说，2020 年其实不算是特别困难，因为他们从 2019 年开始就为很多计划 2020 年入学的留学生进行服务，出现疫情后也有一部分学生推迟了机会，但是并没有完全放弃。

等待，是刘建在安抚自己的客户之外所能做的唯一一件事。也有一些留学机构选择在此时进行自我调整，以做好充足准备应对留学潮的重新出现。

一家总部位于北京的留学服务机构，近期还在重庆新设立了一家分公司。“我们预期，恢复正常后，准一线城市会有大量申请留学的需求，这算是提前规划。”该公司一位业务负责人告诉新浪科技，教育是永恒的刚需，疫情只是插曲。

全球疫情下，没有谁是幸免者，不管是一个微小的个体，还是各行各业的从业者，都受到了不同程度的负面影响。

花费数万元归国，在国内 “留学”，成为留学生的新体验；即使如此，也还有不少人希望能踏上留学的路。在这个最难留学季，大家遭遇了各种不同的困难，也有了许多不同的想法。

但唯一相同的是，不管是归国的留学生，等着踏上留学路的新人，还是给他们提供帮助的留学服务机构，能做的只有等。