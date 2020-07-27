欧盟称欧洲企业可以在 5G 网络中取代华为

据外媒报道，欧盟委员会上周五表示，如果中国企业华为因安全原因被排除在网络建设之外，欧洲企业诺基亚和爱立信可以为欧盟提供部署 5G 技术设施所需的一切。

一位不愿透露姓名的欧洲官员表示，有三家公司可以为 5G 提供完整的解决方案，分别为芬兰诺基亚、瑞典爱立信和中国华为。这位官员称，包括韩国三星和中国中兴通讯在内的其他公司，则提供了 “针对部分网络”的解决方案。

欧盟委员会在上周五的一份报告中表示，对于欧洲来说，安全必须放在首位。

“鉴于欧盟各经济体对数字基础设施的需求正不断增长，在部署 5G 网络时，确保高度安全比以往任何时候都更为重要。”欧盟内部市场专员 Thierry Breton 表示。他在一份声明中补充说：“在与成员国的合作中，我们致力于采取可靠的、一致性措施，这些措施不仅能够确保 5G 网络安全，并且还能够加强我们的技术自主性。”

德国内政部长 Horst Seehofer 谈到：“电信网络的完整性是所有成员国安全架构的基石。”

欧盟委员会表示，欧盟必须 “识别和确定高风险供应商”。

不过，华为表示自身是值得信任的。

华为驻欧盟首席代表 Abraham Liu 表示：“我们在欧洲并非初来乍到，我们进入欧洲市场已有近 20 年的时间，并且一直是一个值得信赖的合作伙伴。”他补充说，“欧洲当局和政界人士应该对自己的政府和运营商拥有足够的信心，他们是世界顶级的运营商，拥有业界一流的网络安全标准和专家。”