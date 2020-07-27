台媒曝台积电保密措施滴水不漏：连纸张都埋有金属线

（原标题：台媒曝光台积电保密措施：纸张也埋有金属线 以防被带出厂区）

据台湾媒体报道，为了防止机密商业、技术机密信息外泄，台积电保密措施严格，甚至还有一个 “神秘 51 区”。

▲ 台积电

台媒称，台积电龙潭封测三厂内，有一个不能对外说的 “神秘 51 区”，其保密滴水不漏。

“神秘 51 区”主要研发做给美国公司的产品。而参与厂商要签署的保密条款，不只是双方，甚至多达五方，力求做到资讯安全、及严密的供应链管理。

曾进出该专区的竹科从业人员透露，参与 “神秘 51 区”的研发计划，采取垂直单线作业，绝对不会有横向、交叉跨域的情况发生。

台媒称，台积电对供厂商的管理也十分精准，若是 A 厂的供应商，便只能在其机台所在的 A 区位置行动，若是闲逛到不该出现的区域，人员无尘服上的无线射频辨识晶片（RF ID）便会产生作用。

台积电员工禁止在厂区内使用有拍照及记忆卡的智能手机，公司会配发功能手机替代；外来访客也必须在接待柜台寄存智能手机。

若是有人不慎将智能手机带入厂内，被金属探测门发现，员工将会被扣绩效奖金；供厂商则是要求直接离厂，不得进入。

为防止机密外泄，台积电研发重镇的纸张也埋有金属线，一旦有人想私自夹带该纸张出厂区，经过金属探测门便会警报大作。另外，“神秘 51 区”的警戒，更甚于一般厂区。

台积电成立于 1987 年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。