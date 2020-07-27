Digitimes：英特尔扩大委外订单，台积电独占

IT之家7月27日消息 据 Digitimes 今日文章《英特尔扩大委外，台积电独拿、三星落空》，英特尔由于 7nm 延期导致的 GPU 委外订单或将选定台积电 6nm 为目标，而 CPU 订单有 5nm 和 3nm 可选。

英特尔此前宣布，其首款 7nm 芯片发布日期延期半年，量产时间推迟 1 年，预计将于 2020 年下半年或 2023 年初上市。

金融服务公司 Cowen 分析师 Matt Ramsay 此前认为，台积电的其他客户和英特尔存在竞争关系，且台积电目前产能已满载，因此台积电方面或将不会考虑为英特尔代工。

Digitimes 称，由于三星电子 5nm 工艺良率不佳，3nm 工艺成谜，因此英特尔方面已确定不会向三星寻求代工。如果英特尔方面敲定台积电代工的话，那么英特尔首款委外订单的处理器产品将于 2021 年底或 2022 年初问世。

IT之家了解到，英特尔方面与台积电早在 2009 年就曾有过合作，目前 FPGA 系列以及车用 AI 芯片已在台积电进行生产。

除Digitimes 外，数码博主 @手机晶片达人 今日爆料，英特尔已与台积电达成协议。英特尔向台积电方面预订了明年18万片6nm芯片的产能。