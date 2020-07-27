基于安卓 10，LineageOS 17.1 已支持初代一加手机、索尼 XZ2/XZ2 Compact

IT之家 7 月 27 日消息 LineageOS 是许多 Android 爱好者首选的定制 ROM，因为 LineageOS 是由 CyanogenMod 演变而来，CyanogenMod 是安卓系统推出后不久就出现的最古老的定制 ROM 之一。

LineageOS 17.1 是今年年初发布的基于 Android 10 的最新版本，在 LineageOS 17 的基础上进行了改进。目前 LineageOS 17.1 已经移植到了一些老设备上，包括老牌旗舰杀手——初代一加手机，以及 2018 年的索尼 Xperia XZ2 和 XZ2 Compact，还有去年的 F(x)tec Pro1。

IT之家了解到，初代一加手机在 2016 年获得了最后一次官方更新，操作系统升级到了 Android 6.0 Marshmallow。索尼 Xperia XZ2 系列则于 2018 年推出，索尼一直在孜孜不倦地为设备更新系统，三款手机都在 2020 年 4 月收到了 Android 10 更新。F(x)tec Pro1 是一款以生产力为导向的设备，拥有物理滑出式 QWERTY 键盘，这款手机在 2019 年收到了官方的 Android 9 Pie 系统更新。