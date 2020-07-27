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基于安卓 10，LineageOS 17.1 已支持初代一加手机、索尼 XZ2/XZ2 Compact

2020/7/27 14:43:56 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 27 日消息 LineageOS 是许多 Android 爱好者首选的定制 ROM，因为 LineageOS 是由 CyanogenMod 演变而来，CyanogenMod 是安卓系统推出后不久就出现的最古老的定制 ROM 之一。

LineageOS 17.1 是今年年初发布的基于 Android 10 的最新版本，在 LineageOS 17 的基础上进行了改进。目前 LineageOS 17.1 已经移植到了一些老设备上，包括老牌旗舰杀手——初代一加手机，以及 2018 年的索尼 Xperia XZ2XZ2 Compact，还有去年的 F(x)tec Pro1

IT之家了解到，初代一加手机在 2016 年获得了最后一次官方更新，操作系统升级到了 Android 6.0 Marshmallow。索尼 Xperia XZ2 系列则于 2018 年推出，索尼一直在孜孜不倦地为设备更新系统，三款手机都在 2020 年 4 月收到了 Android 10 更新。F(x)tec Pro1 是一款以生产力为导向的设备，拥有物理滑出式 QWERTY 键盘，这款手机在 2019 年收到了官方的 Android 9 Pie 系统更新。

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关键词：LineageOS索尼一加

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