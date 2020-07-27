【IT之家评测室】当 8 核 R7 遇到高端模具，华硕灵耀 14 锐龙版笔记本体验

今年年初，AMD 发布了 Ryzen 4000U 系列移动处理器，最高 8 核的规格给了轻薄本更高的多核性能。在目前的笔记本市场中，搭载 AMD Ryzen 4000U 系列处理器的产品多以性价比为卖点，鲜有高端或顶级模具。现在，华硕在发布了灵耀 14 的酷睿版之后又迅速推出了锐龙版，给了用户更多的选择。

华硕在 7 月中旬推出的灵耀 14 锐龙版采用了与酷睿版几乎相同的机身设计，1.2kg 重，13.5mm 厚，全金属机身 + 钻石切割边缘，可以说是华硕轻薄本中一款高端模具。IT之家现已拿到了搭载 R7 4700U 的灵耀 14 锐龙版的松木青配色，一起来看一下这款 8 核处理器能与灵耀 14 的轻薄机身碰撞出怎样的火花吧。

开箱&体验

灵耀 14 锐龙版包装正面标有 Deluxe 灵耀，Slogan 是科技、国潮、新典范。背面还标注这款机型的型号为 U4700I，生产商为南昌华勤电子科技公司。

包装内有笔记本本体和 65W USB-C PD 充电器，这款充电器采用了一体式的设计，支持 5V3A、9V3A、15W3A 以及 20V3.25A 输出，可以给同样支持 PD 协议的手机或平板充电。

华硕笔记本 A 面的同心圆设计极具标志性和辨识性。华硕官方表示其偏心同心圆纹理灵感来自于 “偏山为美、旁水为妙”的园林设计，并获得了 2020 年的红点设计大奖。

灵耀 14 锐龙版可以单手开合，屏幕的左右边框非常窄。

灵耀 14 屏幕上边框配备了两个阵列麦克风，阵列设计有助于消除回声。正中间是一枚摄像头镜头，可拍摄动态和静态的影像，同时这也是一颗红外摄像头，支持 Windows Hello 刷脸解锁。在 Windows 系统设置 / 账户 / 登录选项中进行简单设置便可启用。

笔者孤城体验后发现，开盖后人脸识别系统可以迅速启动，可以做到开盖即解锁的效果，相比传统的输密码和指纹解锁更加方便。

灵耀 14 搭载了一块 14 英寸的屏幕，1080p 分辨率，屏占比达到了 90%，100% sRGB 色域，支持 DC 调光。

笔者孤城使用红蜘蛛 X Elite 校色仪进行了测试，这块屏幕的色域为 97% sRGB、76% Adobe RGB、73% P3 色域。对于主流用户来说，灵耀 14 的这块屏幕已经完全可以满足需求。

对于用笔记本电脑工作的人来说，键盘是一个不得不考虑的因素。灵耀 14 采用了全尺寸的 QWERTY 键盘，第一排的多媒体键也很丰富，比如 F9 一键锁屏、F10 一键开关相机，F11 一键自由截屏以及 F12 一键呼出华硕 MyAsus 助手。同时键盘支持白色背光，亮度可三档调节。

华硕灵耀 14 锐龙版的键盘拥有 1.4mm 键程，相比一些更厚一些的笔记本的键程还要长一些，不会出现 “敲击钢板”的感觉。另外，这款笔记本还采用了 ErgoLift 的设计，屏幕掀开后转轴会将机身抬升 2.3°，更加符合人体工学。笔者孤城用笔记本习惯在后面垫一本书，这样不仅增加进风量打字也更舒服。华硕灵耀 14 锐龙版则省去了这个麻烦，掀开屏幕就是舒适的打字姿势。这个 “小翘跟”设计值得其他厂商借鉴。

需要吐槽的一点是，华硕灵耀 14 锐龙版的上下左右方向键偏小。笔者孤城作为一名网站编辑，码字时经常会使用 “左右”键来移动光标，如果将这两个键做成全尺寸就好了。

对于一些喜欢用触控板操作的用户来说，华硕灵耀 14 锐龙版也有独特的体验。首先这块触控板的长度更长，材质为磨砂玻璃，手感细腻顺滑，如果你能熟练掌握 Windows 手势的话，在很多场景中它都能完美代替鼠标。

为了弥补 14 英寸笔记本没有数字小键盘的遗憾，华硕创新性地采用了 NumberPad 的触控板设计，按压触控板右上角就可以激活，手指在触控板左上角滑动还能呼出 Windows 自带的计算器，对于有计算需求的用户来说这两步快捷操作可以大大提升效率。笔者孤城在使用中还注意到，即使开启了数字小键盘，也可以正常控制光标移动和点击等操作，当光标在文本框等输入窗口时，轻触便可输入数字。

笔记本的 D 面是考验做工的一个方面，灵耀 14 锐龙版的接缝处严丝合缝，而且 D 面也是金属材料，拥有不错的质感。

由于灵耀 14 锐龙版是一个厚度只有 13.5mm 的轻薄型笔记本，其拆机难度也更大。除了拆除明处的 5 颗螺丝之外，上方两个脚垫下方还有两个螺丝，全部拆除之后可用吸盘和翘片配合取下后盖。

如上图所示，R7 4700U 通过一根 12mm 粗的散热管把热量导向风扇，风扇为 71 片高密度扇叶。16GB 的 LPDDR4X 3733 内存为板载，只有一个金士顿的 512GB SSD 可以更换。

灵耀 14 锐龙版搭载了 67Wh 大电池，占据了内部大部分的空间。续航方面，官方称支持 16.1 小时的视频播放。IT之家使用了 PCMark 8 来模拟日常办公场景，最终的续航时间为6小时30分钟。需要说明的是，不同用户的使用负载不同，续航也会有所差异。

最后再来看一下接口，笔记本左侧搭载了一个 HDMI 2.0 接口、两个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口，传输速度可达 10Gbps，还支持 DP 视频传输以及 PD 充电。

笔记本右侧搭载了一个 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口，传输速度可达 5Gbps，还有一个 MicroSD 读卡器，如果换成 SD 卡读卡器对相机用户会更加友好一些。

总的来看，华硕灵耀 14 锐龙版并没有因为搭载 AMD Ryzen 4000 系列处理器而在其他地方进行缩水，只有雷电 3 因为协议的原因换为了全功能 Type-C，对于普通用户而言已经足够用。相比酷睿版，华硕灵耀 14 锐龙版没有搭载独显，电池容量也更大。

就目前而言，华硕灵耀 14 是搭载 AMD Ryzen 4000 系列处理器的笔记本中模具最为精致和轻薄的产品之一。接下来我们要探讨的就是 R7 4700U 的性能如何。

性能测试

华硕灵耀 14 配备了 AMD R7 4700U 处理器，核显为 Vega 7，内存为 16GB 双通道，SSD 容量为 512GB，接下来是详细性能测试。

【CPU】

AMD Ryzen 7 4700U 于今年年初发布，采用了 AMD Zen 2 架构，台积电 7nm 工艺，8 核 8 线程，主频 2GHz，Boost 频率可达 4.1GHz，默认 TDP 为 15W，可配置 TDP 为 10-25W。

R7 4700U 支持 DDR4-3200 内存和 LPDDR4-4266 内存。R7 4700U 的核显为 Vege 7，GPU 频率最高为 1600MHz。

我们用来 CineBench R20 进行 CPU 的理论性能跑分，这款跑分软件的工作原理是只使用 CPU 渲染复杂的 3D 场景，准确反映这些处理器能够提供的性能。

在 24 摄氏度的室温下，运行 CineBench R20 单核跑分时 R7 4700U 频率在 4.0-4.1GHz，得分 473 分，多核跑分频率最终稳定在 2.9-3GHz，得分 2710 分。在整个跑分过程中，风扇没有明显噪音。

相比之下，AMD 上一代的移动处理器 R7 3750H（35W）单核平均分为 359 分，多核平均分为 1750 分（数据来源：Notebookcheck）。虽然没有超线程技术，物理核心数目翻倍的 R7 4700U 的跑分还是大幅超越了其上代标压处理器，提升可谓巨大。

在烤机环节，我们用 Aida 64 单烤 FPU，测试 R7 4700U 在高负载下的表现。

同样在 24 摄氏度的室温下，单烤 FPU 一段时间后CPU温度稳定在 70 度，此时 CPU 的功率稳定在 15-16W。另外，华硕灵耀 14 锐龙版给 R7 4700U 的 PL2 功率（短时功率）为 35W，以应对短时高负载。

【GPU】

相比上一代的 R7 3700U，AMD R7 4700U 的 GPU 从 Vega 10 降到了 Vega 7，但由于工艺的进步，GPU 频率更高，再加上频率更高的内存，因此实际性能不降反升。

IT之家用显卡性能跑分软件 3DMARK 进行了测试。

在 3DMARK Fire Strike 中，R7 4700U 的核显跑分为 3419 分，相比之下 R7 3700U 的平均跑分为 2157 分（数据来源：NoteBookCheck）。另外，IT之家实测的 MX 350 的 Fire Stike 跑分为 4054 分。

需要注意的是灵耀 14 锐龙版搭载的是 3733MHz 频率的 16GB 内存，而没有上 R7 4700U 支持的最高的 4266MHz 的内存，可能是华硕考虑到了稳定性方面的问题。

R7 4700U 核显在跑分方面表现优秀，那在实际游戏中表现如何呢？我们用《英雄联盟》进行了测试。

如上图所示，在《英雄联盟》1080p 中画质下，游戏的平均帧率为 90fps，GPU 占用较高，频率维持在最高的 1600MHz，温度控制在 65 度以下。由于笔记本的风扇在键盘的右上部位，因此左边的掌托和键盘部位几乎没有明显的热感。

【SSD】

华硕灵耀 14 锐龙版搭载了一块金士顿的 512GB SSD，顺序读写分别为 1554.66MB/s 和 757.68MB/s，4K 随机读写的速度分别为 42.99MB/s 和 100.12MB/s。

总结

就在多数厂家纷纷推出以性价比为主导的锐龙版笔记本产品的时候，华硕决定让 R7 4700U 这款 8 核心处理器配备高端的灵耀 14 模具，让 “好马”有了 “好鞍”。1.2kg 重量和 13.5mm 的厚度，让灵耀 14 锐龙版在轻薄本属性方面明显优于绝大多数的锐龙笔记本。性能方面，在 8 核处理器的加持下，它的性能已然领先于一些 H 系列标压处理器，而且全新的 Vega 核显依然是网游利器。

购买建议方面，笔者孤城认为灵耀 14 适合刚刚毕业，或者已经走上工作岗位的上班族。这款 8 核笔记本不仅会让日常的工作软件运行更快，业余时间还可在召唤师峡谷中放松一下，最重要的轻薄的机身不会给通勤带来负担。

灵耀 14 锐龙版现已上市，标价 5999 元，活动价 5499 元，感兴趣的小伙伴可以关注一下。