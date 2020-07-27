小米全面屏手机专利曝光：内置无线耳机收纳槽，采用屏下摄像头

IT之家 7 月 27 日消息 上个月，外媒 LetsGoDigital 曝光了一个小米的全面屏手机专利，专利中的手机顶部非常神秘，放置了两个圆圈，其功能未知，当时外媒猜测是摄像系统或扬声器。

当时的报道是基于北京小米移动软件在中国申请的设计专利，现在小米在 WIPO（世界知识产权局）的海牙国际设计系统给出了该专利的更多信息。总共涉及两项专利，第一项主要是手机设计，第二项提供对附加配件的解释。该文档于今年年初提交，并于 2020 年 7 月 24 日在《海牙公报》上发表。

小米的专利说明解释了手机的顶部两个孔的作用，竟然是用于放置耳机，小米第二个专利说明涉及的产品为 “耳机”。因此，手机顶部两个神秘的圆圈是用来放置无线耳机的，方便用户在不使用耳机时进行收纳，类似于三星的 S Pen 手写笔。

另外，该耳机的独特之处在于可以转动耳机头部，将耳机存放在机身中时，耳机扬声器指向上方。然后，可以将耳机略微移出外壳，以便它们也可以用作电话扬声器。还可以将耳机完全从外壳上取下，因为可以转动头部，所以可以轻松地将它们放在耳边。在外观设计方面，耳机类似于现有的小米 Mi True 无线耳机。

目前尚不清楚小米是否打算发布带有内置耳机的智能手机，这种结构也有缺点，这会在已经紧凑的手机内部占据大量空间。不过，这确实是一个非常新颖的设计。

回到专利中的手机本身，具有金属边框，比较方正，屏幕边框很窄，没有刘海，采用全面屏设计。也没有看到前置摄像头，IT之家猜测可能采用屏下摄像头系统。

当然，作为一个专利，小米是否会推出这种手机还是未知数。