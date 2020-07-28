最赏识搜狗王小川的，还是腾讯马化腾

没有腾讯就没有今天的搜狗。

7 月 27 日晚间，搜狗公告称，腾讯向公司发出初步非约束性收购要约，有意以 9 美元 / ADS 的价格收购公司剩余股份。交易一旦完成，搜狗将成为腾讯的一家私人间接全资子公司，并且搜狗的美国存托凭证将从纽约证券交易所退市。

受此消息影响，截至发稿，搜狗在美股涨超 48%，股价报 8.51 美元，现总市值 33.3 亿美元。

虽然只是初步非约束性收购要约，但是此次收购几乎已经板上钉钉。

根据搜狗公司发布的最新年报，目前该公司的最大股东为腾讯，持股占比为 39.2%，拥有 52.3% 的投票权。搜狐公司是搜狗公司第二大股东，持股占比为 33.8%，投票权为 44.1%，而张朝阳本人持股 6.4%，投票权为 0.9%。

这样的股权架构之下，张朝阳和搜狗都对此次收购释放出了积极信号。搜狗的公告中指出，“张朝阳把所有投票权用于支持本次交易，并且将其持有股权全部卖给腾讯”。

随后，王小川也在朋友圈表示，感谢腾讯对搜狗价值以及技术能力、产品创新能力的认可。接下来会对相关事宜进行认真的讨论和衡量，让搜狗能够持续为用户创造更大的价值。

王小川曾说，他的性格中有一面是 “面对世事变化懒得应对近乎迟钝”，这种迟钝他很清楚，并一直坦然接受性格决定的命运。

搜狗十几年来发展的各个阶段，王小川多次有机会离开，马云、李彦宏、丁磊、周鸿祎等人，都曾向王小川伸出过橄榄枝，但他保持着难以置信的坚持。即使在最不得志的 2008 至 2010 年之间，王小川依然没有抛下搜狗。

他如此解释自己的行为方式：大部分人对近处经历的事情更多会看到困难，对未经历的事情更多看到诱惑。“这时不如聚焦到正在做的事情上，只要还有进步就不要放弃。”

这一次，马化腾伸出了他的手，却被王小川欣然握住。

也许，在王小川心里，张朝阳对他，有知遇之恩，但最赏识他的，始终是马化腾。

没有腾讯就没有今天的搜狗

搜狗的故事起始于 2003 年。

那个时候，研究生毕业不久的王小川刚在搜狐从兼职转成全职，张朝阳给出了一个新任务：给他 6 个人头把百度灭掉。王小川以每人降薪一半，向张朝阳要求把 6 个人的指标上升到了 12 个人，最终说服了 12 个清华计算机系国家集训队的队员当兼职。

第二年搜狗搜索引擎发布。2008 年，搜狗又发布了搜狗浏览器。

现在，王小川已经成长为李彦宏最强大的对手。在搜狗上市前夕，王小川这么描述两者的关系：在搜索之外，我们两年前便开始了面向未来的布局。依赖于搜狗的积极布局，再加上竞争对手（百度）的战略迷失，我们在人工智能、大数据和 IOT 领域，都追赶到同一起跑线，甚至赢得先机。

十几年过去了，互联网行业从 PC 时代到了移动时代，在接下来的人工智能时代，搜狗和百度的竞争对手地位可能还要继续下去。

但是，故事的开始，不是这样的。

2005 年 8 月 5 日，百度登陆纳斯达克，发行价定在了 27 美元，股价自开盘起一路狂飙，最终收盘价定格在 122.54 美元，成为互联网经济泡沫出现后的股市神话。

在那时，搜索格局还是三分天下之势：百度、谷歌、雅虎，并没有搜狗的姓名。

2010 年，Google 退出中国，当时的 360 有意收购搜狗，周鸿祎也与张朝阳基本敲定了收购搜狗业务的计划。但最后，王小川飞到杭州，说服了马云入股搜狗。

2013 年，故事重演。只不过，这次拯救搜狗的从阿里变成了腾讯。

在前往新加坡，参加定于 2013 年 7 月 29 日举行的搜狐公司第二季度财报董事会之前，马化腾、刘炽平和王小川通了个电话，他们问王小川，搜狗的业务指标和业务规划是什么样的：量有多大、收入多少？问题涉及到从搜狗基础数据到用户量，到最后的收入模式，增长潜力。

他们没想到，王小川对搜狗的收入模式增长潜力如数家珍，对于搜搜内部体系了解不亚于搜搜本身。这一次腾讯改变了主意，不再坚持腾讯控股的立场。于是谈判窗口再次重启。

2013 年 9 月 16 日，在搜狐媒体大厦，马化腾、张朝阳、王小川坐在一起接受媒体采访，宣布了腾讯战略入股搜狗，成为搜狗最大单一股东的消息。

腾讯这次的入股是一次十分慷慨的豪华大礼包，除了向搜狗注资 4.48 亿美元以外，腾讯还将搜搜和 QQ 输入法业务与搜狗现有业务进行合并。此后，腾讯给予了搜狗流量的支持。

马化腾在公司内部信中写道：“腾讯将搜搜和 QQ 输入法业务与搜狗现有业务进行合并，形成一个全新的搜狗公司。”这个全新的搜狗还将继续作为搜狐的子公司独立运营。

腾讯对搜狗的扶持，可谓不遗余力。

2014 年 6 月，搜狗搜索宣布正式接入微信公众号数据，从此使用搜狗搜索可以浏览或查询到相关公众号以及全部文章。微信端口的独家接入，是搜狗在移动端在线搜索市场快速发展的关键。而之后搜狗的上市也得益于这份腾讯的豪华大礼包。

2017 年 11 月，搜狗赴美上市，据招股书披露，搜狗搜索为腾讯的各种产品提供常规搜索产品的默认通用搜索引擎，例如移动 QQ 浏览器、腾讯网站、QQ 导航、以及上网导航。

截至 2017 年 6 月，搜狗 38.2% 的搜索流量来自腾讯旗下的互联网资产，占比近四成。此外，搜狗还在探索深入与腾讯合作的潜在机会：2017 年 10 月，腾讯在试用的基础上开始测试，将搜狗搜索整合到微信，其中用户可以通过搜狗搜索作为微信中的一般搜索功能，访问微信以外的信息。

在招股书中，搜狗更是直接指出：“我们不能向你保证，搜狗将能够保持与腾讯目前的合作水平。如果腾讯与其他搜索引擎公司合作，或者如果腾讯无法向我们提供足够的平台或充分推广，我们的业务和前景将受到不利影响。”

腾讯对搜狗的影响可见一斑。

时至今日，搜狗已经是中国排位第二的搜索公司，虽然百度依然是迈不过去的高山：根据 StatCounter 的数据，时至 2019 年 7 月，搜狗的市场占有率为 11.4%，但百度的市场占有率达 76.36%。

同时，凭借搜狗输入法、搜狗浏览器等产品，搜狗也积累了大量用户。据今年一季度财报显示，搜狗手机输入法日活跃用户超 4.8 亿，同搜狗手机输入法日均语音请求峰值达 14 亿，继续稳居国内最大的语音识别应用。更重要的是，搜狗还是一家专注语言领域 AI 研究的技术公司。其积累的语音识别、翻译等技术能力在国内也是排名靠前的。

但是搜狗在搜索业务上依然依赖着腾讯。

今年年初，王小川在一封公司内部信中提及，2019 年搜狗用差异化的内容和 AI 创新，推动了搜索业务持续稳定的增长。王小川特别提到：“在内容服务生态建设方面，深化与微信公众号的合作……”

被腾讯收购，对搜狗是最佳选择

搜索市场事关重大。

目前的国内搜索引擎市场仍是百度一家独大，除了 360 这样的老牌企业虎视眈眈以外，已有多家企业已经下场狙击。

其中包括一直与腾讯狭路相逢的字节跳动，2019 年，字节跳动公然宣称要打造一个全新搜索引擎，并且一步步吞下互动百科，而头条搜索网页版和 App 都已经上线。

除此以外，今年 6 月份，阿里创新业务事业群成立智能搜索业务部，重点围绕此前推出的智能搜索 APP 夸克展开布局；华为也在 3 月份测试上线了 “华为搜索”APP 工具……

未来的搜索引擎市场竞争只会越来越激烈，而腾讯则希望入局搜索。这一发展方向也在多年前就有伏笔。

早在之前腾讯入股搜狗时，马化腾就提出：“搜狗具备较强的商业变现能力和大流量，具有较大的规模效应，腾讯与其在相关领域和搜狗恶性竞争，不如联合把市场做大；腾讯的搜搜和桌面浏览器比搜狗弱，但是手机 QQ 浏览器很强，手机上的搜索也是国内排第二，双方的合作能打通互相最强的平台，最终实现 1+1 大于 2 的效果，PC、手机的联动性而且市场份额也会更加显著。”

此前，微信也曾加入搜索大战。据字母榜报道，公允地说，在市面上搜索产品都不能令用户感到十分满意的情况下，微信搜索做得还不错，可以同时搜索到来自微信公众号、微博、知乎、腾讯视频、快手、第三方网页、小程序等渠道的内容；但如今微信搜索的用户体验与它拥有的用户量级、内容资源相比，仍旧不匹配。微信搜索并未展现出应有的竞争力，别说像头条搜索那样发起取代百度搜索的总攻了。

除此以外，近年来，随着腾讯 AI Lab、腾讯优图、微信智聆及叮当语音平台并入 CSIG，腾讯在人工智能领域的布局开始走向正轨。然而，人工智能浪潮中，腾讯相对于阿里巴巴和百度，表现并不亮眼。

而搜狗成为了腾讯最好的选择，一方面，搜狗的搜索业务为行业第二；另一方面，搜狗在技术方面的实力不可小觑。

与此同时，在腾讯发出初步非约束性收购要约之前，搜狗的收盘价为 5.75 美元，仅为发行价的 44%。这代表着腾讯将以更高性价比的价格拿下搜狗，而搜狗也没有拒绝的理由。

有观点认为，不被收购，搜狗很快就要接近亏损了，因为腾讯给它独家搜索的时间也要到期了，收购了，就可以在腾讯内更大范围应用搜索，搜狗似乎没有什么选择的余地。

腾讯收购后，微信生态的内容资源可以对搜狗的搜索池稳定开放，这对搜狗而言也十分重要。如果此次腾讯收购搜狗成功，未来二者还将在更多业务层面进行协同。而王小川也有可能在进入腾讯内部后可以释放出更大的一些潜能，这一点也值得我们期待。