三星电子股价大涨 5.8%，英特尔宣布外包芯片制造

北京时间 7 月 28 日下午消息，得益于英特尔集团计划外包更多芯片制造业务的利好消息，三星电子的股价连同该公司的最大竞争对手台积电的股价在周二大幅上涨。

三星电子的股价涨幅一度达到 5.8%，为五个月以来的最高水平，并有望连续第三个交易日收高。

英特尔近日表示，该公司最新的 7 纳米芯片技术的进展落后于原计划六个月时间，该公司正考虑将更多的工作外包给其他半导体代工厂。英特尔还称，其首席工程官已经辞职。

野村证券分析师钟国雄（C.W. Chung）说：“英特尔如果将芯片制造业务外包出去的话，三星可能会受益。虽然代工业务仅占三星总收入的一小部分，但这并不意味着该业务的规模不大。”

台积电的股价也在周二上涨显著，继周一创下新高后再次上涨 5%。

台积电的市值为 11.66 万亿新台币（约 3980 亿美元），高于三星的市值。截至周二，三星的市值为 369.18 万亿韩元（约 3100 亿美元）。三星电子去年宣布计划到 2030 年向非内存芯片投资 133 万亿韩元（1114.3 亿美元），或将在芯片合同制造业务方面成为台积电的竞争对手。

全球最大的内存芯片制造商三星同时也生产制造显示器、智能手机和电视等。