7nm 延期，英特尔或将面临集体诉讼

IT之家7月28日消息 据环球新闻昨日报道，由于英特尔存在隐瞒其下一代 7 纳米芯片的问题，涉嫌误导投资者，Hagens Berman 律师事务所于上周五向遭受损失的 Intel 投资者发出呼吁，建议他们寻求可能的集体诉讼。

英特尔在 7 月 24 日（当地时间 23 日）公布了新的路线规划，宣称其 7 纳米产品由于 “质量缺陷”发布日期将推迟半年，而量产日期也被推迟了近一年。随后英特尔股价一度暴跌 16%。

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Hagens Berman 方面称，自从 2019 年年度投资者大会开始，英特尔就不断表示其将在 2021 年开始生产其第一批 7 纳米芯片；在英特尔 10 纳米芯片数次延迟后，英特尔仍表示，"我们已将上市时间作为首要任务"，并一再声称其 7 纳米芯片的时间无误，以缓解投资者的担忧。其正在调查英特尔是否扭曲和隐瞒了其 7 纳米芯片的制造中存在的性能问题。

该律师所的分析师合伙人们称，他们对英特尔的规划披露感到震惊，7nm 延迟的消息是其在公司职业生涯中看到的最糟糕的一次，并得出结论：“英特尔几乎没有可信度”。

IT之家了解到，彭博社上周报道，在听到英特尔 7nm 工艺延期后，Sanford Bernstein分析师 Stacy Rasgon 放言：“他们所拥有的哪怕是一点点的可信度现在也已经不存在了”。

此外，Portnoy 律师事务代表投资者向英特尔方面索取因其不当行为而导致损失的赔偿，并声称该公司的创始合伙人已为受害者追回逾 55 亿美元。