1798 元起，vivo Y70s 冷萃银正式上市：搭载 Exynos 880

IT之家7月28日消息 今年5月份，vivo 正式发布5G 手机vivo Y70s ，现在vivo Y70s 推出全新的冷萃银配色，今天（ 7 月 28 日）正式上市，售价1798元起，8GB +128GB 价格为 1998 元。

vivo Y70s 运用全新的光影外观设计理念，从极夜冰河的自然天象中获取灵感，使用创新双纹拼接工艺和淋涂磨砂离子镀膜工艺，打造出了全新的冷萃银配色。

淋涂磨砂离子镀膜工艺让 vivo Y70s 冷萃银后盖表层拥有了温润细腻的磨砂手感。

vivo Y70s 机身背面采用长条形的拼纹造型，与长条摄像头相互呼应，更显修长灵动。

IT之家获悉，机身正面，vivo Y70s 搭载了 6.53 英寸 FHD + 星眸屏幕，屏占比高达 90.72%，显示面积更大。

vivo Y70s 搭载了后置 4800 万影像系统，具有人眼追焦、前后置超观感夜拍、前置屏幕柔光环、五重超质感自拍等拍照优化，并且还支持后置 4K 超高清，EIS 视频防抖。

vivo Y70s 内置了 Exynos 880 双模 5G 芯片，支持 SA&NSA 两种 5G 组网方式，采用了双扬声器设计，配备了 4500mAh 大容量电池 + 双引擎闪充的组合。