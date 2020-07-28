华为与深圳达成新基建战略合作：涉及 5G、云计算等

7 月 28 日下午消息，在今日的 “深圳 · 进而有为 华为云与计算城市峰会 2020”上，深圳市发改委与华为共同签署了 “新基建”战略合作协议，未来将在 5G、云计算等重大科技基础设施进行深入合作，加快深圳在数字化、网络化、智能化与经济社会发展深度融合。

华为高级副总裁、云与计算 BG 总裁侯金龙表示，今年正值深圳经济特区成立 40 周年，再出发，深圳将从数字化迈向全面智慧化，联合华为共创 “全场景智慧深圳”。

峰会期间，深圳市金融业信息技术应用创新攻关基地也在峰会上正式揭牌，华为将进一步联合各界进行开放创新，构建新的一批鲲鹏产业发展载体。为进一步推动产业智慧化升级，华为与龙岗区工业互联网创新中心签约打造龙岗区工业企业智能制造转型标杆方案，携手标杆企业助力龙岗区建成创新驱动、应用引领、生态活跃的全国工业互联网领先地区。华为发布了 “云泽计划 深圳行动”，助力深圳中小企业创新发展。

侯金龙表示，“全场景智慧深圳”主要包括公共服务、企业发展和城市治理三个方面，它需要政府、企业和社会各界同心协力来达成。

在公共服务智慧化上，公共服务将从单一服务模式走向差异化服务模式，从固定地点服务走向随时随地服务；企业发展智慧化上，企业将借助智能的手段，极大提升生产效率，从而实现全产业的智能升级；城市治理智慧化上，城市治理将从被动响应走向主动感知与预测，能够更好提升城市的综合治理效率与敏捷服务水平。

他强调，为实现 “全场景智慧深圳”，需要坚持 1 个中心，4 大发展。其中 1 个中心是指以人为中心，即以人为本。4 大发展是指加强发展基础创新、发展产业生态、发展人工智能关键技术并使之普惠、以及多种创新技术融合发展带来的裂变效应。

侯金龙表示，深圳需要向应用与基础创新并重的城市创新 2.0 时代迈进，大力发展基础创新，利用深圳的优势资源，充分调动科研院所、头部企业和高校资源，提升创新的层次与含金量，提升整个城市的基础创新能力。同时，抓住新基建的历史机遇，发展好云、AI、5G 等技术，为城市的创新和高质量发展提供新动能。