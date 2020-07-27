华为郭平：全球 5G 部署已告一段落，下一重点是释放 5G 红利

7 月 27 日下午消息，今日，华为轮值董事长郭平在 2020 共赢未来全球线上峰会上作了题为《携手共进，共赢未来》的开幕致辞，指出业界需 5 “机” 协同，聚焦 5G 商业成功，充分释放 5G 网络红利。

▲华为轮值董事长郭平做开场致辞

截至 7 月份，全球 5G 用户已经超过了 9000 万。郭平指出：“全球 5G 部署已告一段落，下一阶段的重点是：发展行业应用，释放 5G 网络红利。”

郭平指出，基于全球经济当前大背景，对于运营商而言，还应立足当下，面向未来，精准建网，最大化网络价值。他提出了三点建议：

第一，以体验为中心，把钱用在刀刃上，最大化现有网络价值 ;

第二，充分利用现有的 4G，FTTx 网络，并和新建的 5G 网络进行整体协同和精准规划 ;

第三，5G 网络部署优先热点区域和重点行业应用的覆盖，充分释放 5G 网络的红利。

郭平强调：“华为将根据不同的需求，充分利用自身在这些战略性技术的能力，聚焦场景化解决方案，充分释放 5G 的红利，帮助华为的客户和合作伙伴实现商业成功。”

要真正实现 5G 商业成功，还需要行业的共同努力。只有行业统一标准和共建生态，才能更好地实现规模复制。郭平表示：“未来，华为将大力构建使能伙伴的能力，与伙伴协同创新，集公司之力促进伙伴的繁荣成长。”

郭平表示：“作为一家 ICT 公司，我们有责任利用技术，和客户、伙伴一起抗击疫情，帮助运营商及企业客户，通过产品解决方案为当地社会做出贡献。基于先发区域的经验，我们总结出以 ICT 技术支持抗疫的 9 大场景解决方案，包括医院网络建设、远程会诊、在线教育、政府和企业复工复产等，为全球各地疫情防控、复工复产等贡献我们的经验和力量。”