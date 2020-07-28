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Realme C15 发布：6000 mAh 电池 / Helio G35，约 966 元起

2020/7/28 20:32:57 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 7 月 28 日消息 Realme 的入门级 C 系列有新的成员，Realme C15 刚刚在印尼已经发布。这款手机内置 6000 毫安时的大容量电池和四摄像头，以及与 Realme C11 相同的 Helio G35 处理器

Realme C15 正面是一块 6.5 英寸的 LCD 水滴屏，分辨率为 HD+，自拍摄像头为 800 万像素。背部采用了 Realme 的几何渐变设计，后置四摄，分别是 1300 万像素的主摄、800 万像素的超广角摄像头和两个 200 万像素摄像头：一个用于深度感应，另一个用于单色拍摄。

Realme C15 搭载联发科 Helio G35 处理器，搭配 3GB 或 4GB 内存以及 64GB 可扩展存储空间，预装基于 Android 10 的 Realme UI ，6,000mAh 电池支持 18W 快充，充电接口是 microUSB 。

IT之家了解到，Realme C15 有蓝色和银色两种颜色可选，3/64 GB 版本的价格为 1,999,000 印尼盾（约 966 元），4/64GB 型号为 2,199,000 印尼盾（约 1063 元）。

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关键词：Realme C15

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