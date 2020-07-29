华为将 HMS 生态优先级提升至最高，目前已有 2500 个 TOP 应用

7 月 29 日消息，近日，华为内部刊登了一篇轮值 CEO 徐直军的讲话，标题为《打造全球第三个智能终端生态，把不可能变成可能》，文章机密等级为内部公开。搜狐科技从华为内部人士处了解到，徐直军表示，随着 HMS core5.0 版本发布，九个月的松湖会战告一段落，已经完成第一阶段集结开发的会战模式。下一阶段大家回到各自地域，以组织为单位继续作战。

该人士告诉搜狐科技，目前华为 HMS 的进展很快，三千多个 top 应用已经有 2500 多个可以在 HMS 上应用。

在这篇只在华为内部公开的文章中，徐直军认为，“打造 HMS 生态是可以最快的解决华为手机在海外不可用的状态，这是首要任务，优先级最高的任务。虽然 GMS 不可以用了，但是 AOSP 是开源软件是可用的，基于 AOSP 打造一个 HMS 替代 GMS ，让开发者可以很快的构建全球 HMS 生态。”

今年 2 月 20 日，华为向外界确认内部成立了一个全新的负责 HMS 生态建设的二级部门。这个被称为 “全球生态发展部”的新部门归属于华为四大事业群的消费者事业群，人员暂定 36 人，总裁是此前担任华为东北欧消费者业务总裁的汪严旻，向消费者业务 CEO 余承东汇报。

2019 年 5 月 15 号，谷歌响应美国政府要求，禁止华为新发布的手机预装谷歌 GMS。经过了几个月的方案探索和准备后，华为发现，虽然谷歌的 GMS 不让用了，但是 AOSP（Android Open-Source Project，Android 开放源代码项目）却是开源的，任何人都能用，华为决定基于 AOSP 打造出自己的 GMS，即华为移动服务 --HMS。

东莞松山湖基地是松湖会战的 “主战场”，经过前期动员后，来自北京、南京、上海、武汉的华为员工聚首松山湖，开始了为期 9 个月的集中会战。2020 年 6 月底，华为 HMS Core 5.0 成功发布，针对原有的能力做了增强，在图形（Graphics）、媒体（Media）等多个领域共新增了 20 多项功能。