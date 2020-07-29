曾学忠加盟小米，雷军：只有广聚天下人才才能杀出重围

IT之家 7 月 29 日消息 今天小米集团公布了最新高管任命：任命中兴通讯原副总裁曾学忠出任集团副总裁、手机部总裁，负责手机产品的研发和生产工作，向集团董事长兼 CEO 雷军汇报。

对于小米这次新的人才的引进，雷军在微博表示：“今年小米十岁了。和手机行业巨头相比，我们还只是新兵。”他指出，“我们只有广聚天下人才、坚持创业精神，才能杀出重围，实现我们的梦想！”雷军还称，曾学忠是其多年朋友，有极其丰富的产业经验，他的加入将极大增强小米手机业务的实力。

雷军还表示，小米敞开胸怀欢迎更多天下人才。此前雷军曾公开表示，小米的干部选拔原则是，内部提拔为主，至少占 80%。同等情况下，优先提拔内部同事，优先提拔年轻人。同时，他还强调，要强化外部引进，“只有源源不断引进外部人才，才能使我们团队充满活力”。小米将坚持 “海纳百川”人才政策，持续引进更多牛人。

对于此次加盟小米，曾学忠则在微博表示，有句话说的好，人生道路上，选择与谁同行，比终点更重要。雷总是值得追随的领袖，小米是能影响和改变世界的企业。重回手机江湖，回归初心，沉下心做更好的产品。

据IT之家了解，曾学忠曾任中兴通讯执行副总裁、中兴手机 CEO，和紫光集团全球执行副总裁、紫光股份总裁、紫光展锐 CEO。加入小米前，曾学忠担任深圳市汇芯通信技术有限公司董事长兼总经理，汇芯通信是由深圳市福田区政府、力合科创集团、南方科技大学联合 29 家 5G 产业链上下游龙头企业和上市公司共同发起成立的，专注于 5G 通信领域前沿技术和共性关键技术的研发供给、转移扩散和首次商业化的高科技公司，也是小米集团战略投资的公司。据了解，曾学忠将继续担任汇芯通信董事长，今后，小米将与汇芯通信继续展开战略合作，并全力支持汇芯通信的业务开展。