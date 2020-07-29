手机复仇者联盟还是梦之队？管理升级之后的小米或许会更抗打

7 月 29 日晚间消息，小米集团公布最新人事任命：中兴通讯原执行副总裁、紫光集团原全球执行副总裁、紫光展锐科技有限公司原 CEO、5G 产业技术联盟常务理事长曾学忠加入小米，出任小米集团副总裁兼手机部总裁，负责手机产品的研发和生产等工作，向 CEO 汇报。引入 5G 领域 “名将”，持续加码 5G+AIoT 战略竞争力。

同时，小米成立集团战略委员会，负责集团战略规划，集团董事长兼 CEO 雷军出任主席，集团副董事长林斌出任副主席，集团首席战略官王川出任委员，两人均向雷军汇报。小米进一步强化总部职能，创始人回归总部，专注顶层制度和战略决策。

目前，行业分析认为，小米集团高级管理人才团队逐步完善，小米持续强化总部大脑，不断引入产品、品牌、5G 等方面的管理人才，管理水平的升级，将会不断赋能业务增长，提升小米的行业竞争力。

创始人回归总部

小米持续强化总部大脑

此前，集团副董事长林斌亲自担任小米手机部总裁。业内人士表示，林斌在小米一向是挺身而出的风格。他曾在联合创始人黎万强暂离时接手了小米网，也曾在创始人雷军之后接管了手机部，早年还是小米国际化的关键人物。

但是，接近小米的人士透露：“创始人回到总部是管理层的共识，林斌也一直在等待合适的人出现。”

自 2018 年上市后，小米就开启了组织调整，上述人士表示，其中心思想可用一句话概括：“合伙人回到总部，年轻人走上一线”。

综合梳理可知，在两年时间里，小米集团创始人团队已经相继退出一线业务，专注于战略决策。如刘德出任组织部长，王川出任首席战略官，洪锋负责小米金融。

此次林斌转任新成立的战略委员会副主席，一方面，标志着小米创始人团队已全体回归总部职能，实现了两年前组织管理调整的的阶段性目标。另一方面，也说明 “合适的人”终于浮出水面。

公开资料显示，曾学忠在通讯行业拥有二十多年的经验。最为人知的经历，是他在中兴通讯期间，曾担任中兴手机 CEO 及努比亚 Nubia 董事长，负责中兴终端变革转型。此后，曾学忠带领紫光展锐成为全球前三的手机基带芯片设计公司、中国最大的泛芯片供应商、中国领先的 5G 通信芯片企业。

同时，曾学忠还是现任中国移动通信联合会副会长、中国集成电路设计产业技术创新战略联盟副理事长。业内人士认为，曾学忠不仅是优秀的企业管理者，还是通信行业专家，尤其擅长战略思考及决策，具备在 5G 时代挑起小米手机业务大梁的实力。

引入 5G 领域 “名将”

持续加码 5G+AIoT 战略竞争力

曾学忠在 5G 领域具有丰富的积淀和经验，与小米的 “5G+AIoT”战略十分契合。

曾学忠出任紫光展锐 CEO 期间，曾提出夯实入门级市场，同稳步进入中高端，5G 改变格局的战略规划。在紫光积淀完成后，曾学忠于 2019 年联合多家重要的股东单位，在深圳成立汇芯通信技术有限公司，聚焦 5G 相关产业。同步创立了 5G 中高频器件制造业创新中心和 5G 产业技术联盟，从产业布局和架构上看，汇芯通信致力于打造涵盖技术、人才、平台、政策、资本以及国际合作等要素互动融合的 5G 产业创新生态系统。

2020 年，小米推出 “5G+AIoT”战略，预计 5 年在该领域投入 500 亿元。5G 成为小米集团最重要的战略发展方向，也是手机市场新一轮红利的主要推动力。曾学忠在 5G 领域的积淀、资源和经验，都能为小米所用，同时小米在 5G+AIoT 领域不仅布局超前，且处于增长爆发期，这也为曾学忠提供了非常好的发挥空间，对于曾学忠这样的 “行业名将”，具有足够的吸引力。

同时，曾学忠在产业思维和销售领域积累丰富，在产业思维上，曾学忠曾经推动中兴终端全面转型改革，放弃 10 年之久的机海战术，转型互联网思维，为中兴终端注入 “年轻化”“敢不同”等特质，与小米风格比较贴近。加之曾学忠是销售老将出身，在中兴从销售业务员，逐步成长为当时八大片区的负责人之一，2006 年起担任中兴通讯高级副总裁，分管中国区，被中兴内部称作 “曾十亿”。曾学忠绝佳的市场运营能力和管理才华，也将为小米的手机业务提供增长动能。

高级管理人才建设逐步完善

管理升级赋能业务增长

曾学忠担当手机部总裁后，小米手机业务核心高级管理团队基本搭建完成。这些人才的基本共性在于，在根本价值、产品观念上，与小米高度契合，同时具有极强的个人能力，且都曾临危受命担任终端业务掌门人，有大量内部改革经验。

目前，小米面临新的行业挑战和机遇，需要不断提升管理水平，赋能业务增长。从 2019 年初，小米开始不断引入行业优秀管理者，金立集团原总裁卢伟冰、小辣椒手机创始人王晓雁、中兴手机原副总裁苗雷、联想集团原副总裁常程、华为原 BG 副总裁杨柘，随着这些手机行业的顶级人才陆续加入，小米一度被戏称为 “复仇者联盟”。随着曾学忠的加入，“复仇者联盟”已有了 “梦之队”的样子。

分析人士认为，此前，如同常程之于联想、杨柘之于魅族。在智能手机行业快速集中化的 10 年代，许多手机企业的高级管理人才临危受命，虽然改革方向正确，却不得不面临机会窗口缺失，改革的外部条件、内部土壤都不具备的窘境。这批人才的才华并没有真正施展，加入小米，会在一个坚实、灵活、资源充沛、又不乏挑战的基础上发挥个人价值。卢伟冰带领 Redmi 成为世界第一梯队畅销手机品牌，就是一个绝佳的例证。

不久前，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示，小米将在十周年之际重新开启创业。回顾历史，组一支梦幻级的团队正是小米成功的起点。十年后的今天，手机行业面临 5G+AIoT 时代的变革机遇，同时也面临诸多挑战，分析人士认为，高级管理团队的升级、优化，是对企业来讲，必须要面临的改革课题。小米目前这一课题已经逐步趋于完全，多位行业人才的加入，为小米在品牌、渠道、产品、技术等方面，注入新鲜血液，赋能业务，进一步提升小米的业务增长动能，提高行业竞争力。