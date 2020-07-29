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索尼公布支持 PS5 的 4K/8K 电视型号

2020/7/29 22:07:42 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 29 日消息 今晚，索尼公布了现有 BRAVIA 电视阵容中 “Ready for PlayStation5”的机型。

索尼表示，首批 “Ready forPlayStation 5”的索尼电视机型，包括拥有杰出性能的全阵列式背光 4K HDR 电视 X9000H/X9088H/X9100H 和 8K HDR 电视 Z8H。X9000H/X9088H/X9100H 能够以 120 fps 的帧率，显示高达 4K 分辨率的游戏画面，同时输入延迟低至仅 7.2 毫秒。Z8H 能够显示细节丰富的 8K 分辨率图像，同时也能以更为平滑顺畅的 120fps 帧率显示 4K 分辨率的游戏画面（支持规格因 PS5 游戏而异)。两个系列电视均能为下一代游戏主机 PS5 提供流畅的游戏体验。

IT之家了解到，“Ready for PlayStation 5”电视机型，还拥有BRAVIA游戏模式（BRAVIAGame Mode）功能，为玩家自动提供低延迟畅玩PS5的游戏体验。得益于该功能，用DualSense PS5无线手柄可以同时开启电视机与PS5，并且用电视遥控器也可以无缝控制PS5。

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关键词：索尼PS5电视

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