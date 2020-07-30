（原标题：苹果曾考虑收取 40% 订阅抽成 称 30% 无法获利）

美国众议院司法委员会本周三公布的一封电子邮件显示，大约 10 年前，苹果公司高管曾考虑在其平台上向第三方应用开发者收取 40% 的订阅提成。

在一封于 2011 年 3 月发给三名高管的电子邮件中，苹果服务主管艾迪 · 库（Eddy Cue）表示，苹果 “应该只在第一年中收取 40% 的抽成，我们需要先对此进行几次测试，看看效果。”另一名高管杰 · 朱拉尼（Jai Chulani）则表示：“如果我们在第一年中只收取 30% 的订阅抽成，我们可能会失去利润。”

邮件中提到的是数字内容应用，例如 Hulu 等流媒体视频应用。这封邮件中讨论的是针对 Apple TV 机顶盒应用的订阅抽成，目前尚不清楚是否与 iPhone 和 iPad 应用有关。

多年前，在发布了应用订阅服务之后，苹果就一直在收取 30% 的抽成。不久前，苹果宣布，在收取首年抽成之后，抽成比例将下调至 15%。今年，苹果 App Store 的规则和抽成遭到了部分监管机构和应用开发者的批评。

在周三举行的听证会上，苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）表示，苹果的 App Store 费用具有竞争力，他指出许多竞争对手都在试图与苹果争抢开发人员和消费者。