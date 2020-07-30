最新爆料：苹果 iPhone 12 、新 iPad 将在 10 月份发布

IT之家7月30日消息 高通今天公布了第三季度的财报，同时也分享了对下一季度的一些预期。在这份报告中，该公司提到，随着一款 5G 旗舰手机的推迟，预计会对 Q4 的出货量造成影响。外媒The Verge报道，高通因此暗示iPhone 12 5G推迟发布或上市。

据Twitter爆料人士Jon Prosser表示，苹果 iPhone 12和iPad新机型将在10月份发布或上市。并且看起来iPad还不只一款。

如果属实，这并不是苹果公司的史无前例之举。该公司在2017年9月发布了iPhone X，但直到11月份才进行开售。2018年的iPhone XR也发生了类似的事情，它在9月份发布，10月上市。

IT之家整理报道，苹果2020年iPhone 12型号都将配备5nm A14芯片，由于改善了热管理，预计该芯片将更快，电池效率更高。配备A14芯片后，苹果还将通过神经引擎专注于加速人工智能和AR任务。

爆料称A14芯片要到 8 月份才有望大规模出货，台积电方面今年预计将为苹果 iPhone 12 系列准备 8000 万枚 A14 芯片。

价格更便宜的5.4英寸和6.1英寸iPhone 12机型将具有4GB内存，而高端6.1英寸和6.7英寸的‌iPhone 12‌ Pro机型将具有6GB内存。

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