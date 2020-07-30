KONAMI 进军硬件市场，Arespear 整机售价 12328 元起

IT之家7月30日消息 日本游戏开发商 KONAMI（科乐美）昨日公开了新品牌 Arespear 并发布了三款 PC 整机：ARESPEAR C300/C700/C700+。售价分别为 184800、316800、338800 日元，折合人民币约为 12328、21134、22602 元。

据官方称，“ARESPEAR”一名是由是 “ARES”（阿瑞斯）以及 “矛”（SPEAR）组合而成的新词。

ARESPEAR C300 配备了英特尔九代酷睿 i5-9400F 处理器，辅以 8GB DDR4 2666MHz 内存以及 512GB SSD，配备英伟达 GTX 1650 显卡；而 C700 和 C700 + 两款机型都搭载了英特尔酷睿 i7-9700 处理器，配备 16GB DDR4 2666MHz 双通道内存以及 512GB SSD+1TB HDD 硬盘，升级为英伟达 RTX 2070 Super 显卡。

三款主机均采用标准型 ATX 中塔机箱，575 x 501 x 230mm，不同之处在于 C700 + 有侧透挡板和 RGB 背光设计。

此外，科乐美还发布了两款机械键盘以及电竞耳机。键盘名为 ARESPEAR K100F/K100L，后者相比前作取消了小键盘，售价均为 32780 日元，约 2183 元人民币。耳机 ARESPEAR H100 售价 19580 日元，约 1304 元人民币。

IT之家了解到，三款主机以及其他配件目前已开启预约，预约活动到 9 月 30 日结束，预定成功后将于 9 月开始发货。