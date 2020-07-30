数据还原听证会：小扎皮査伊压力最大，库克最 "轻松"

据国外媒体报道，当地时间周三举行的 “在线平台和市场力量”反垄断虚拟听证会上，美国众议院司法委员会通过思科 Webex 视频会议系统对亚马逊 CEO 杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）、苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）、Facebook CEO 马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）和谷歌 CEO 桑德尔 · 皮查伊（Sundar Pichai）进行了质询。但议员针对贝索斯、扎克伯格以及皮査伊提出的问题更多。据统计，三位 CEO 均被问询至少 50 分钟。相比之下，库克只回答了不到 10 个问题，前后只有大约 25 分钟的时间。

通过对每位 CEO 被国会议员质询的次数进行统计，可以表明反垄断的重点在哪里：亚马逊贝索斯被提问 13 次；苹果库克被提问 7 次；Facebook 扎克伯格以及谷歌皮査伊均被提问 16 次，是库克被提问数量的两倍多。

反垄断调查不仅关系到受审查的公司，也关系到依赖这些公司的企业。其中包括在亚马逊上销售商品的企业，希望其网站出现在谷歌搜索结果中的企业，还有在苹果应用商店上提供 iOS 应用的企业，以及通过 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 投放广告并确定潜在客户的企业。

要求四位 CEO 在同一天出席听证会带来的诸多问题之一是，有些人必然会接受更多质询。委员会显然更关注亚马逊、Facebook 和谷歌的反竞争行为。贝索斯被询问是否利用卖家数据来辅助决策自家产品的生产和销售；由于谷歌常常在搜索结果中优先考虑自家产品和服务，皮查伊一再受到批评。扎克伯格反复被问及 Facebook 收购诸如 Instagram 等竞争性社交网络的问题。相比之下，库克回答有关苹果应用商店问题的次数并不多。

与库克相比，其他三位 CEO 接受质询、回答问题的时间都要长两倍。这对苹果来说是个好消息，但对于在苹果平台上开展业务的企业来说可不是什么好消息。

虽然周三举行的听证会是一项重大公开事件，但只是针对大科技公司进行反垄断调查的一小部分。在接下来的几个月里，这些大科技公司将会接受更多反垄断调查。