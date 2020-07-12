苹果 CEO 蒂姆 · 库克聘用合同进入最后一年

IT之家7月12日消息 彭博社最近公布了2019年薪酬最高的首席执行官名单，并透露苹果CEO蒂姆·库克去年获得了超过1.33亿美元的报酬，其中包括300万美元的薪水，770万美元奖金，1.222亿美元股票奖励以及超过8.84亿美元的津贴。在这些高薪高管中，库克的总数排名第二。特斯拉CEO埃隆·马斯克在2019年的薪酬总额排名第一，为5.953亿美元。

指导涉及智能手机、平板电脑、智能手表等，其他公司的高管包括谷歌母公司Alphabet的首席执行官Sundar Pichai，后者在2019年获得8620万美元的收入后排名第八。包括65万美元年薪、8220万美元的股票奖励和340万美元的津贴。微软CEO萨蒂亚·纳德拉去年总薪酬仅为7730万美元，使他成为去年美国薪酬最高的高管第九名，薪水为230万美元、1080万美元的奖金，6400万美元的股权奖励以及总计111400美元的津贴。

外媒PhoneArena报道，2011年8月26日苹果宣布蒂姆·库克10年合同执行，明年底后，蒂姆·库克将成为自由代理人。

自蒂姆·库克取代史蒂夫·乔布斯担任苹果首席执行官以来，苹果股价已上涨了六倍多。

苹果董事会认为其可以证明这些巨额支票是合理的，因为大部分薪资是基于该股票的表现。随着苹果股价本周创下历史新高，其高管因使投资者变得更富有而获得了回报。

IT之家获悉，蒂姆·库克与苹果的合同将于2021年到期。作为CEO，蒂姆·库克监督了iPhone的变更，包括更大的屏幕尺寸，OLED面板的使用，重新设计带来Face ID和刘海屏等。当Apple Watch和AirPods等广受欢迎的产品推出时，他还负责公司的运营。我们没有理由不希望库克再留在苹果公司十年。蒂姆库克可能还将主持苹果下一个重要产品Apple Glass，苹果AR可穿戴设备预计在2022年或2023年发布。

在正常情况下，蒂姆·库克将获得一份新合同，其中包括更多的激励措施，包括更多的股票奖励。目前苹果公司并未公布新的计划。